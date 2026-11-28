تصویری تاریخی از احمدشاه، آخرین پادشاه قاجار را در کنار آلفونس سیزدهم‌، پادشاه اسپانیا و در سال ۱۳۰۱ شمسی مشاهده می‌کنید.

به گزارش تابناک، تصویری تاریخی از احمدشاه، آخرین پادشاه قاجار را در کنار آلفونس سیزدهم‌، پادشاه اسپانیا و در سال ۱۳۰۱ شمسی مشاهده می‌کنید.