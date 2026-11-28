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احمدشاه قاجار کنار پادشاه اسپانیا
تصویری تاریخی از احمدشاه، آخرین پادشاه قاجار را در کنار آلفونس سیزدهم، پادشاه اسپانیا و در سال ۱۳۰۱ شمسی مشاهده میکنید.
به گزارش تابناک، تصویری تاریخی از احمدشاه، آخرین پادشاه قاجار را در کنار آلفونس سیزدهم، پادشاه اسپانیا و در سال ۱۳۰۱ شمسی مشاهده میکنید.
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نظرات بینندگان
احمدشاه پادشاه شریفی بود که توسط رضا پالانی که عامل انگلیس بود بارها فریب خورد و رضا پالانی به دست انگلیس ضربات جبران ناپذیری به ایران زد و ایران رو فروخت فقط برای اینکه تخت پادشاهی رو تصاحب کنه
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