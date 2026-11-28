وزرای امور خارجه و دفاع و فرماندهان نظامی پاکستان، عربستان و ترکیه در جریان نشست کمیته پیمان مکه در اسلام‌آباد بر حمایت از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید کردند.

به گزارش تابناک؛ مقام‌های عربستان، ترکیه و پاکستان نشستی را در قالب پیمان مکه در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برگزار کردند.

طی نشستی که دیروز در اسلام‌آباد برگزار شد، ترکیه، پاکستان و عربستان درباره نقشه راهِ احتمالی برای پیوستن اعضای جدید به «ائتلاف دفاعی مکه» گفت‌و‌گو کردند و بر سر اصولی چند درباره معیار‌های عضویت و سازوکار‌های مربوط به آن به توافق رسیدند.

بنا بر این گزارش؛ در پی این گفت‌و‌گو‌ها که با حضور وزرای دفاع و مقام‌های ارشد نظامی سه کشور انجام شد، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه گفت: ما درباره نقشه راهی که کشور‌های دیگرِ مایل به عضویت باید طی کنند، گفت‌و‌گو کردیم و در مورد اصول مشخصی به تصمیم رسیدیم.

در همین حال، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان در دیدار با محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان بر اهمیت تقویت مشارکت راهبردی میان کشور‌های عضو این پیمان و تداوم اجرای نتایج نشست‌های آن تأکید کرد.

وی با انتشار پیامی در ایکس نوشت: به همراه مقام‌های شرکت‌کننده در دومین نشست دوره‌ای «کمیته راهبردی امور سیاسی و دفاعی» این ائتلاف -که به میزبانی اسلام‌آباد برگزار شد- با شهباز شریف دیدار کردیم.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، یاشار گولر، وزیر دفاع این کشور نیز دیروز با همتای سعودی خود دیدار کرد؛ نشستی که در آن هاکان فیدان و سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه نیز حضور داشتند.

همچنین هاکان فیدان گفت: شرکت‌کنندگان در نشست کمیته راهبردی دفاعی-سیاسی اعضای پیمان دفاعی سه‌جانبه در اسلام‌آباد، چشم‌انداز دستیابی به نتیجه‌ای مثبت در مذاکرات میان آمریکا و ایران را بررسی کردند.

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به گفته وی، آن‌ها در مورد چگونگی هدایت مذاکرات میان آمریکا و ایران به سوی نتیجه‌ای مثبت گفت‌وگو کردند و در جریان نشست‌های کمیته و مذاکرات دوجانبه، به موضوع جنگ اوکراین نیز پرداختند.

فیدان، با اعلام اینکه ترکیه میزبان نشست بعدی کمیته خواهد بود، بیان کرد: تلاش‌ها برای نهادسازی، طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله ساختار دبیرخانه، عملیات‌های مشترک، تخصیص نیرو، آموزش، برنامه‌ریزی، سازماندهی و روابط بین‌الملل را دربر می‌گیرد.

کمیته راهبردی در بیانیه‌ای مشترک پیشرفت‌های حاصل‌شده در ایجاد نهاد‌های ائتلاف و اجرای تعهد دفاعی مشترک -مطابق با قوانین ملی هر سه کشور- را مورد بررسی قرار داد.

کمیته مذکور ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های صورت‌گرفته در تأسیس «دبیرخانه کل» ائتلاف در عربستان، از آغاز فعالیت‌های آن استقبال کرد.

این سه کشور توافق کردند که رایزنی‌های سیاسی و نظامی خود را ادامه دهند، از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو حمایت کنند و همکاری‌های خود را در حوزه‌های صنایع دفاعی، توسعه مشترک فناوری و آموزش‌های نظامی گسترش دهند.

این کشور‌ها پیش‌تر در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد) در مکه، با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان یک توافق‌نامه دفاعی مشترک امضا کرده بودند.

در همین حال آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داد: نشست دفاعی مکه، طرفین را به حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای متعهد کرد.

منبع: میزان



