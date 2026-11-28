بحران مالی و اعتصاب بازیکنان کربلا، دیدار این تیم مقابل زاخو را در دقیقه ۱۵ و پس از مصدومیت یکی از هفت بازیکن، به پایان رساند.

به گزارش تابناک، دیدار دو تیم کربلا و زاخو در لیگ فوتبال عراق به شکل باورنکردنی به دلیل کمبود بازیکن تیم کربلا در دقیقه ۱۵ داور مجبور اعلام پایان بازی شد. پایان بازی قبل ۹۰ دقیقه به دلیل کمبود بازیکن عجیب‌ترین اتفاق تاریخ فوتبال عراق شناخته شد.

باشگاه کربلا در این فصل با بحران مالی شدید مواجه شده و این مشکل تاجایی پیش رفته که اکثر بازیکنان به دلیل عدم دریافت مطالباتشان اعتصاب کردند.

حالا در بازی شب گذشته کربلا با زاخو این تیم تنها با ۷ بازیکن وارد مسابقه شد و مقابل تیم ۱۱ نفره تا دقیقه ۱۵ دو گل دریافت کرد. اما با مصدومیت بدموقعه یکی از بازیکنان کربلا این تیم ۶ نفره شد تا طبق قانون فیفا حدنصاب ادامه مسابقه یعنی داشتن حداقل ۷ بازیکن نقض شود و داور مجبور به اعلام پایان مسابقه در دقیقه ۱۵ به نفع زاخو شد.

منبع: فارس