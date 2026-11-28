ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای فرانسه، در گردهمایی انتخاباتی شهر لیل با اشاره به حمله نظامی آشکار علیه ایران، دفاع تهران از حاکمیت ملی را مشروع دانست و هم‌زمان خواستار قطع روابط تجاری اتحادیه اروپا با دولت نتانیاهو شد.

به گزارش تابناک؛ ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» ، در سخنرانی خود در یک گردهمایی عمومی در شهر لیل فرانسه، ضمن حمایت از حق دفاع ایران در برابر حملات نظامی، از راه‌اندازی کارزاری برای توقف روابط تجاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی خبر داد.

این سخنرانی روز ۱۹ مارس ۲۰۲۶ و در جریان گردهمایی انتخاباتی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر برگزار شد. ملانشون در این مراسم از «لاهوریه آدوش» ، نامزد این حزب در انتخابات شهرداری لیل، حمایت می‌کرد.

ملانشون: دفاع ایران مشروع است

ملانشون در بخشی از این سخنرانی با اشاره به حمله نظامی علیه ایران گفت: «به همین دلیل است که ایران در موضع دفاع مشروع قرار دارد و با این ناوگان جنگی که پشت درهایش مستقر شده، می‌جنگد.»

او در ادامه تأکید کرد که ملت‌ها باید خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند و نباید اراده قدرت‌های خارجی بر آنها تحمیل شود.

این موضع‌گیری در ادامه انتقادهای ملانشون از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مطرح شد. او پیش‌تر نیز اقدام نظامی علیه ایران را نقض حقوق بین‌الملل دانسته و با اشاره به کشته‌شدن رهبر پیشین ایران، تأکید کرده بود که مخالفت با سیاست‌های یک حکومت، توجیهی برای ترور یا حذف رهبران آن کشور نیست.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی در اول مارس ۲۰۲۶ نوشت که ملانشون پس از حملات آمریکا و اسرائیل، این اقدام را «انکار تمام حقوق بین‌الملل» توصیف کرده است.

طومار برای قطع روابط تجاری با اسرائیل

رهبر حزب "فرانسه تسلیم‌ناپذیر" در بخش دیگری از سخنانش از راه‌اندازی طوماری با هدف وادار کردن پارلمان اروپا به بررسی و قطع روابط تجاری با دولت بنیامین نتانیاهو خبر داد.

او در این‌باره گفت: «ما طوماری راه‌اندازی کرده‌ایم تا پارلمان اروپا را وادار کنیم روابط تجاری با دولت نتانیاهو را بررسی و قطع کند.»

این موضع در چارچوب انتقادهای مکرر ملانشون از عملکرد رژیم صهیونیستی در غزه و مطالبه توقف همکاری‌های اروپا با تل‌آویو مطرح شده است. حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر پیش‌تر نیز خواستار تعلیق توافق‌نامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل شده بود.

روزنامه لوموند در گزارشی در هفتم نوامبر ۲۰۲۶ درباره برنامه سیاست خارجی این حزب نوشت که مسئله فلسطین و جنگ غزه جایگاه محوری در مواضع انتخاباتی آن پیدا کرده است.

گردهمایی با حضور هزاران نفر

روزنامه دانشکده روزنامه‌نگاری لیل در گزارشی درباره این مراسم نوشت که گردهمایی ملانشون و آدوش در گراند پالاس لیل با استقبال گسترده هواداران برگزار شد و حدود سه هزار نفر در آن حضور یافتند. این گزارش از نصب نمایشگر در ورودی سالن برای افرادی خبر داد که امکان ورود به فضای اصلی را پیدا نکرده بودند.

روزنامه «لو پاریزین» نیز با اشاره به حضور ملانشون در این گردهمایی، سالن گراند پالاس را مملو از جمعیت توصیف کرد. این مراسم در آستانه دور دوم انتخابات شهرداری‌ها و با هدف حمایت از نامزد حزب چپ‌گرا برگزار شده بود.

منبع: فارس



