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سینماها سه روز نیمبها شدند
همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر بلیت سینماها در روز دوشنبه نیمبها شد.
به گزارش تابناک، به پیشنهاد سازمان سینمایی و موافقت شورای صنفی نمایش بلیت سینماهای کشور در روز دوشنبه ۹ آذر نیمبها شد.
با در نظر گرفتن دو روز ثابت عرضه بلیت نیمبها در روزهای یکشنبه و سهشنبه، از فردا به مدت سه روز امکان تماشای آثار روی پرده سینماها به صورت نیم بهاء فراهم خواهد بود.
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