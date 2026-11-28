به گزارش تابناک، به پیشنهاد سازمان سینمایی و موافقت شورای صنفی نمایش بلیت سینماهای کشور در روز دوشنبه ۹ آذر نیم‌بها شد.

با در نظر گرفتن دو روز ثابت عرضه بلیت نیم‌بها در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه، از فردا به مدت سه روز امکان تماشای آثار روی پرده سینماها به صورت نیم بهاء فراهم خواهد بود.