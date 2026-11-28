جوکار با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در جلسه روز یکشنبه مجلس که بابت تبلت رسایی مجلس به تعطیلی کشانده شد، که به تبلت گیت مشهور شد و تأکید رئیس مجلس بر ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع گفت: تاکنون هیچ شکایت یا گزارشی در این زمینه به هیات نظارت ترسیده است.

به گزارش تابناک؛ محمد صالح جوکار، رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به اتفاقات روز یکشنبه مجلس که منجر به تعطیلی جلسه علنی مجلس شد گفت: تا روز سه‌شنبه هفته گذشته، هیچ‌گونه گزارشی در این خصوص به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در صورت وصول گزارش درباره این موضوع، قطعاً آن را بررسی و پیگیری خواهیم کرد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه چنین اتفاقاتی از حساسیت بالایی در جامعه برخوردار است و مردم نیز نسبت به آن حساسیت دارند.

رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی ابعاد این اتفاق و روشن شدن آنچه رخ داده است، در صورت وصول گزارش، حتماً در دستور کار هیات نظارت قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، با انتقاد از اتفاقات روز یکشنبه مجلس گفت: متأسفانه روز یکشنبه اتفاقی بی‌سابقه رقم خورد و نمایندگانی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست، با جنجال و سر و صدا و تهدید به بی‌نظمی، اجازه برگزاری جلسه علنی مجلس را ندادند.

قالیباف با بیان اینکه مجلس محل تضارب آراست، تصریح کرد: قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازوکارهای متنوعی برای بیان و پیگیری اعتراض نمایندگان در نظر گرفته است. مردم بارها و بارها شاهد تندترین اعتراضات از تریبون مجلس بوده‌اند و همچنان این امکان برای نمایندگان وجود داشته و خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیات‌رئیسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارند برای جلوگیری از تکرار این بدعت‌ها ترتیباتی اتخاذ کنند.

یکشنبه هفته گذشته در پی عدم فعالیت تبلت حمید رسایی نماینده زندانی، نمایندگان حامی او با ایجاد درگیری در مجلس، صحن را به تعطیلی کشاندند که برخی رسانه‌ها به آن ماجرا تبلت گیت می‌گویند.

منبع: ایسنا



