به مناسبت روز سرباز، سربازان متأهل ۷ روز و سایر سربازان ۴ روز مرخصی می‌گیرند و برگزیدگان جشنواره نیز از ۱۰ روز مرخصی اضافه بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش تابناک، امیر سرتیپ اصغر علی‌پور در حاشیه نوزدهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع) «جوان سرباز» نیروی زمینی ارتش در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این جشنواره اظهار کرد: از میان سربازان یگان‌های تابعه نیروی زمینی ارتش، ۱۰۹۵ نفر پس از بررسی و داوری انتخاب شدند که در نهایت ۳۴ نفر در ۱۱ محور به این جشنواره راه یافتند و امروز از این عزیزان تقدیر به عمل آمد.

وی همچنین درباره تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای سربازان به مناسبت روز سرباز و میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: برابر اوامر فرمانده نیروی زمینی ارتش، به سربازان متأهل این نیرو ۷ روز مرخصی و به سایر سربازان چهار روز مرخصی اعطا می‌شود. همچنین سربازانی که به جشنواره جوان سرباز راه پیدا کردند، علاوه بر پاداشی که به حساب آنان واریز شده است، ۱۰ روز مرخصی نیز دریافت می‌کنند.

معاون منابع انسانی نیروی زمینی ارتش درباره برنامه نیروی زمینی ارتش برای جذب سربازان نخبه نیز اظهار کرد: اولویت نیروی زمینی در جذب، سربازان نخبه و فعال است و سربازانی که به جشنواره جوان سرباز راه پیدا کرده‌اند، در صورت تمایل به استخدام در رشته‌هایی که نیروی زمینی اعلام نیاز کرده است، در اولویت جذب قرار دارند. همچنین سربازانی که در یگان‌های تابعه نیروی زمینی خدمت می‌کنند، از طریق طرح عضویابی این نیرو نیز امکان جذب و استخدام خواهند داشت.



