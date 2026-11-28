برای نخستین‌بار تصویری از دیدار و گفت‌وگوی نویسنده متعهد و برجسته، مرحوم آقای «رضا امیرخانی» با رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

به گزارش تابناک، برای نخستین‌بار تصویری از دیدار و گفت‌وگوی نویسنده متعهد و برجسته، مرحوم آقای «رضا امیرخانی» با رهبر شهید انقلاب منتشر شد.