مهدی تارتار در آستانه یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل پرسپولیس در شرایط سختی قرار گرفته و شعار هواداران علیه او، به نوعی زیر پای او را خالی کرده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، اگرچه پرسپولیس همچنان در رده دوم جدول قرار دارد، اما این رتبه به لطف بازی‌های معوقه استقلال و تراکتور است؛ هر دو رقیب سرخپوشان در بالای جدول، در صورت کسب پیروزی در بازی‌های معوقه‌ای که دارند، تیم تحت هدایت مهدی تارتار را پشت سر خواهند گذاشت. از این‌رو هواداران پرسپولیس نگران وضعیت فعلی هستند و به همین دلیل پس از تساوی این تیم مقابل آلومینیوم در اراک، شعار «حیا کن، رها کن» را برای تارتار سر دادند.

جایگاهی شکننده پرسپولیس در کورس قهرمانی

پرسپولیس هفته آینده بازی بسیار مهمی دارد. تیم تارتار شاید توانسته مقابل تیم‌های ضعیف‌تر به نتیجه برسد و ۳ امتیاز را کسب کند، اما مقابل هیچکدام از مدعیان پیروز نشده و حتی نتیجه را واگذار کرده است. ضعف نشان دادن پرسپولیس مقابل مدعیان با تساوی مقابل استقلال و شکست مقابل تراکتور و فولاد، این نگرانی را ایجاد کرده است که تیم تارتار زور قهرمانی نداشته باشد که اگر دیدار هفته پانزدهم این تیم مقابل سپاهان هم به پیروزی منجر نشود، تا حدودی می‌توان این فرضیه را درست دانست.

هر تیمی برای قهرمان شدن، علاوه بر اینکه نیاز دارد متوسط امتیازی کسب کند، در بازی‌های رودررو مقابل رقبای اصلی هم به کسب نتیجه نیاز دارد. اتفاقی که تا به اینجای کار برای پرسپولیس رقم نخورده و در کنار این اتفاق، شکست مقابل فجرسپاسی شیراز و همچنین تساوی مقابل خیبر خرم‌آباد و آلومینیوم اراک هم هواداران سرخپوشان را نگران کرده است. با این وجود، مدیران باشگاه پرسپولیس با استانداری دوگانه مواجه هستند که همین رویه، منجر به این شده که هواداران هم صبر خود را از دست بدهند.

استاندارد دوگانه مدیران پرسپولیس؛ تارتار در شرایط هاشمیان و اوسمار

فصل گذشته پس از تغییرات مدیریتی در مدیریت باشگاه پرسپولیس که پیمان حدادی به سرپرستی باشگاه رسید، اولین اقدام برکناری وحید هاشمیان در هفته هشتم بود. آن هم یک هفته پس از اولین شکست و در شرایطی که پرسپولیس توانسته بود پس از ۴ سال طلسم پیروز نشدن مقابل سپاهان، این تیم را در اصفهان شکست دهد. با این حال اخراج سرمربی سرخپوشان در پایان هفته هشتم و با کسب پیروزی مقابل ذوب‌آهن نهایی شد که مدیران باشگاه در توجیه این اقدام خود گفتند که رویه تیم به شکلی نبود که منجر به قهرمانی شود و به همین دلیل سراغ اسمار ویرا رفتند. سرمربی برزیلی هم در ادامه بازی‌های به مراتب ساده‌تر را به پیروزی رسید، اما در نیم فصل دوم و بازی‌های مشابه با هاشمیان، پنج شکست را به ثبت رساند که بازهم حمایت مدیران باشگاه پرسپولیس ادمه داشت، اما وقتی به پایان فصل رسیدند، بازهم دست به تغییر زدند و تارتار را جایگزین کردند.

اکنون هم وضعیت مثل فصل گذشته است؛ اگرچه تعداد پیروزی‌های تارتار کم نبوده، اما عدم نتیجه‌گیری پرسپولیس مقابل رقبای اصلی و تساوی مقابل خیبر و آلومینیوم، این نگرانی را برای هواداران ایجاد کرده است که این تیم زور قهرمان شدن ندارد. به همین دلیل در شرایطی که پرسپولیس هنوز در رتبه دوم جدول است، شعار حیا کن، رها کن برای تارتار سر داده‌اند، چون این پیام را فصل گذشته از همین تیم مدیریتی گرفته‌اند که سرمربی پرسپولیس فرصت زیادی برای اثبات ندارد و باید در کوتاه مدت، بهترین نتیجه را کسب کند. هرچند شرایط‌ها متفاوت بوده، اما پرسپولیس این فصل شاید به مراتب کار راحت‌تری هم نسبت به تیم فصل گذشته داشته است. هم اینکه تارتار برخلاف هاشمیان و اوسمار بازیکنانش را خودش انتخاب کرده و به پرسپولیس آورده و هم اینکه رقبایش در لیگ نخبگان آسیا درگیر شرایط بدی هستند که سفرهای طولانی کار را برای آنها سخت‌تر هم کرده است.

سپاهان؛ فرصت پایانی مهدی تارتار برای آرام کردن سکوها؟

در شرایطی که هنوز نیم فصل اول هم به پایان نرسیده، اما تارتار شاید در نیمه راه قرار دارد و آزمون سختی پیش‌روی این مربی قرار گرفته است. بازی با سپاهان در هفته پانزدهم در شرایطی رسیده که سکوها علیه سرمربی شعار سر داده‌اند و اگر پرسپولیس موفق به کسب پیروزی نشود و نتواند حداقل یکی از رقبای مستقیم خود را از پیش‌رو بردارد، احتمالاً صبر هواداران لبریزتر شود. به همین دلیل بازی با سپاهان به نوعی جزو فرصت‌های پایانی تارتار خواهد بود تا خود را به هواداران ثابت کند و تیمش را در کورس قهرمانی نگه دارد، در غیر این صورت فرصت در اختیار استقلال و تراکتور خواهد بود که با پیروزی در بازی‌های معوقه خود، پرسپولیس را پایین بکشند و زیر پای مهدی تارتار را خالی کنند.

شایعه بازگشت یحیی گل‌محمدی به پرسپولیس

پیرامون اینکه شاید پرسپولیس به زودی به پایان راه با مهدی تارتار برسد، شایعاتی هم مطرح شد. اینکه شاید در صورت پایان همکاری پرسپولیس با سرمربی فعلی خود، مدیران این باشگاه سراغ یحیی گل‌محمدی بروند که به تازگی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید انتخاب شده و برخی او هم را آلترناتیو امیر قلعه‌نویی برای نیمکت تیم ملی معرفی می‌کنند. شایعه‌ای که البته چندان هم جدی گرفته نشده، اما به هر حال نشان می‌دهد که عرصه برای تارتار تنگ‌تر شده و ادامه مسیر برای او می‌تواند سخت‌تر از چیزی باشد که شاید در ابتدای فصل به آن فکر می‌کرد.

مهدی تارتار حالا در شرایطی به استقبال دیدار حساس با سپاهان می‌رود که نتیجه این مسابقه می‌تواند در آرام کردن فضای پیرامون پرسپولیس و بازگرداندن اعتماد هواداران نقش مهمی داشته باشد؛ آزمونی که شاید بیش از سه امتیاز، برای سرنوشت نیمکت سرخپوشان اهمیت پیدا کند.