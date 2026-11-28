به گزارش تابناک، محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه سرنوشت موضوع حفاری گنج توسط یکی از نمایندگان مجلس، اظهار داشت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مواردی که گزارش یا شکایتی دریافت کند، مطابق قانون به موضوع ورود کرده و آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. ما هم در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها در جریان قرار گرفتیم. یک چیزهایی هم بوده، نه اینکه چیزی نباشد. اما برابر قانون ما در مواردی می‌توانیم ورود کنیم که گزارش یا شکایت رسمی به دست ما برسد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای در این خصوص به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده است یا خیر، گفت: اطلاعاتی در این زمینه از طریق رسانه‌ها مطرح شد اما تاکنون موضوعی به‌صورت رسمی به هیات ارجاع نشده است. اگر گزارش یا شکایت رسمی به دست ما برسد، قطعا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حدود اختیارات قانونی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: بر اساس قانون، این هیات در صورت دریافت شکایت یا گزارش می‌تواند به موضوعات مربوط به رفتار نمایندگان ورود کند.

منبع: ایسنا