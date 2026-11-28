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ادعای مجرم حمید رسایی علیه پدر «ژن خوب»؛ عارف استعفا میدهد؟!
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حمید رسایی نماینده مجرم مجلس که ظاهراً هنوز برای ادامه مجازات زندان بازنگشته در ویدیو کالی مدعی شد حمیدرضا عارف (گوینده تعبیر ژن خوب برای خودش و خانوادهاش) فرزند محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، شهروندی (تابعیت) آلمانی دارد و مدعی شد: «وزیر اطلاعات در مجلس تایید کردند که پسر عارف تابعیت آلمان را دارد». رسایی در ادامه تاکید کرد آلمان در جنگ مستقیم با ایران است و این یعنی تکرار پروژه محمدجواد ظریف برای عارف. آیا زور رسایی به معاون اول پزشکیان میرسد یا فعلاً باید روی دیوار زندان خط بکشد؟ اظهارات رسایی را بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
نظرات بینندگان
شما بی اخلاقی را به اوج رسانده اید. استفاده از واژه مجرم اگر قاعده ای رسانه ایست چرا دیگران استفاده نمی کنند و اگر نیست چرا شما استفاده می کنید.
سلام حرف درستی میزنه چرا یک حرف درست را عمل نمی کنید
این مجرم چطور آزاده و نمایند مجلس ؟!!!!
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