نبض خبر

حمید رسایی نماینده مجرم مجلس که ظاهراً هنوز برای ادامه مجازات زندان بازنگشته در ویدیو کالی مدعی شد حمیدرضا عارف (گوینده تعبیر ژن خوب برای خودش و خانواده‌اش) فرزند محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، شهروندی (تابعیت) آلمانی دارد و مدعی شد: «وزیر اطلاعات در مجلس تایید کردند که پسر عارف تابعیت آلمان را دارد». رسایی در ادامه تاکید کرد آلمان در جنگ مستقیم با ایران است و این یعنی تکرار پروژه محمدجواد ظریف برای عارف. آیا زور رسایی به معاون اول پزشکیان می‌رسد یا فعلاً باید روی دیوار زندان خط بکشد؟ اظهارات رسایی را بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.