به گزارش تابناک، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تأیید انتخاب عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی» را که در جلسه ۹۲۹ تاریخ ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ و بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت امنای این بنیاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن ماده واحده «تأیید انتخاب عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی» خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی پویانمایی به شرح زیر ابلاغ شده است:

«ماده واحده - با استناد به بندهای ۱-۱-۶ و ۹ اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی (مصوب جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و پیرو ماده واحده مصوب جلسه ۹۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ این شورا؛ آقای عبدالحسین خسروپناه به عنوان عضو حقیقی صاحب‌نظر هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی برای مدت سه سال به جایگزینی خانم فرزانه فخریان، انتخاب می‌شود».

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی