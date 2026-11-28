به گزارش تابناک، روابط عمومی آموزش‌وپرورش شهرستان سیرجان اعلام کرد: در راستای پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی فصلی، قطع زنجیره انتقال بیماری، صیانت از سلامت دانش‌آموزان و ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌های محترم و با توجه به گزارش‌های دریافتی از دانشکده علوم پزشکی سیرجان، فعالیت‌های آموزشی مدارس شهرستان سیرجان در تمامی مقاطع تحصیلی، روز یکشنبه ۸ آذرماه نیز به‌صورت مجازی و از طریق بستر شبکه آموزشی شاد برگزار خواهد شد.