صفحه نخست»عکس»بین الملل»عکس 1719بازدید پ کد خبر: 4204813 ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ ۱۴:۲۱ عکس: رژه سرخ خرچنگها در جزیره کریسمس مهاجرت میلیونی خرچنگهای سرخ در جزیره کریسمس، این بار از دریچه دوربین کریس بری؛ عکاسی که بیش از یک دهه از عمر خود را وقف ثبت این رژه طبیعی کمنظیر کرده است. دانلود همه تصاویر ⇩ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هامهاجرتعکس بین المللخرچنگهای سرخ مطالب مرتبطعکس: سایه سنگین مهاجرت بر سواحل سنگالتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۷عکس: اعتراض جهانی برای خشونت علیه زنانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۵عکس: آیین فانوسها و سبدهای شناور در تایلندتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۵عکس: یتیمخانهی دختران در جنوب لبنانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۵ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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