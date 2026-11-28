در پی انتشار اخباری در کانال‌های غیررسمی مبنی بر بازداشت حسین شمخانی، خبرنگار فرهیختگان کسب اطلاع کرد این خبر صحت ندارد.

به گزارش تابناک، در پی انتشار اخباری در کانال‌های غیررسمی مبنی بر بازداشت حسین شمخانی فرزند شهید علی شمخانی، خبرنگار فرهیختگان کسب اطلاع کرد این خبر صحت ندارد.

حسین شمخانی در حال حاضر در کشور حضور دارد و مشغول فعالیت‌های جاری خود است.