شیوع عفونت‌های تنفسی در مشهد همچنان بالاتر از حد هشدار است و با افزایش بیماران، ۱۸ مرکز پایش آنفلوآنزا در مدارس استان فعالیت می‌کنند.

به گزارش تابناک، احمد احمدیان اظهار کرد: آمار بیماران سرپایی و بستری مبتلا به عفونت‌های تنفسی طی هفته گذشته افزایش یافته و عمده تست‌های مثبت مربوط به آنفلوآنزاست؛ به‌طوری‌که شیوع بیماری همچنان بالاتر از حد هشدار است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های علوم پزشکی مشهد بیان کرد: برای رصد شیوع بیماری، ۱۸ مرکز پایش در مدارس استان فعال شده و راهکارهای کنترل و پیشگیری با همکاری آموزش‌وپرورش در حال اجراست.

منبع: مهر