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شیوع آنفولانزا در مشهد بالاتر از حد هشدار
شیوع عفونتهای تنفسی در مشهد همچنان بالاتر از حد هشدار است و با افزایش بیماران، ۱۸ مرکز پایش آنفلوآنزا در مدارس استان فعالیت میکنند.
به گزارش تابناک، احمد احمدیان اظهار کرد: آمار بیماران سرپایی و بستری مبتلا به عفونتهای تنفسی طی هفته گذشته افزایش یافته و عمده تستهای مثبت مربوط به آنفلوآنزاست؛ بهطوریکه شیوع بیماری همچنان بالاتر از حد هشدار است.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای علوم پزشکی مشهد بیان کرد: برای رصد شیوع بیماری، ۱۸ مرکز پایش در مدارس استان فعال شده و راهکارهای کنترل و پیشگیری با همکاری آموزشوپرورش در حال اجراست.
منبع: مهر
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نظرات بینندگان
دارن مردم رو سرگرم میکنن با این بیماری وگرنه چرا مدارس کشور تعطیل نمیشه و ایران انقدر آمار وحشتناکی داره تو آتفولانزا کشور های همسایه خبری از آمار بالا نیست تو ایران چه خبره ؟ چی پشت پرده هست ؟! چرا رسانه ها زیاد رسیدگی نمی کنند ؟ چرا از آمار کشته ها بخصوص کودکان حرفی نمی زنند . شرایط بحرانی است و بیماری خطرناک برای کودکان و گروه های خاص مراقب باشید .
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