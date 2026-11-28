نشست سران چین، آمریکا و روسیه تصویری از نظم جهانی آینده ارائه کرد که بیش از پیش تحت تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ و حوزه‌های نفوذ آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «نیو عرب» در مقاله ای نوشته است: در ۱۹ نوامبر، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نخستین نشست سه‌جانبه خود را در شهر شنژن چین برگزار کردند.

این نشست که به‌عنوان فرصتی تاریخی و بی‌سابقه برای بررسی مجموعه‌ای از مسائل امنیتی جهان، از گسترش سلاح‌های هسته‌ای گرفته تا جنگ‌های اوکراین و ایران معرفی شده بود، در قالب دیداری ۷۰ دقیقه‌ای و با برنامه‌ریزی دقیق برگزار شد؛ اما از نظر دستیابی به نتایج ملموس، دستاورد چندانی نداشت.

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شی، پوتین و ترامپ بیانیه‌ای چهارماده‌ای با عنوان «اعلامیه‌ای در مسیر صلح» صادر کردند که در آن بر گفت‌وگو درباره خطرات هسته‌ای، محدود کردن دامنه فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده تأکید شده بود.

اما درباره جنگ‌های حل‌نشده‌ای که دو کشور از سه قدرت جهانی درگیر آن‌ها هستند، هیچ تعهد معناداری ارائه نشد. همچنین در زمینه مهم‌ترین عوامل تنش ژئوپلیتیکی میان پکن، مسکو و واشنگتن نیز پیشرفت واقعی حاصل نشد.

این گردهمایی سه‌جانبه در مرکز فناوری جهانی چین، بیش از هر چیز جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشت؛ موضوعی که به‌خوبی به نفع شی و پوتین تمام شد.

برای رئیس‌جمهور چین، این نشست فرصتی ارزشمند بود تا نقش فزاینده و محوری پکن در امور بین‌المللی را به نمایش بگذارد. هم‌زمان، حضور پوتین به او امکان داد تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه به دلیل جنگ اوکراین را بیش از پیش تضعیف کند.

در همین حال، به نظر می‌رسید ترامپ بیش از آنکه به دنبال گرفتن امتیازات مهم از پکن یا مسکو و پیشبرد منافع آمریکا باشد، به نماد و معنای سیاسی ایستادن در کنار شی و پوتین اهمیت می‌داد.

به بیان ساده، این نشست بیش از ایالات متحده، به سود چین و روسیه تمام شد.

دکتر ساموئل رامانی، پژوهشگر وابسته مؤسسه سلطنتی خدمات متحد (RUSI) مستقر در لندن، به روزنامه «نیوعرب» گفت: «در مجموع، فکر می‌کنم چینی‌ها بزرگ‌ترین برندگان این نشست هستند. روس‌ها در جایگاه دوم قرار دارند و آمریکا با فاصله زیادی در رتبه سوم ایستاده است. تصاویر و نمادپردازی‌های زیادی وجود داشت، اما از نظر دیپلماسی و کشورداری، محتوای واقعی بسیار اندک بود.»

شی و پوتین از دستاوردهای دیپلماتیک بهره‌مند می‌شوند

بسیاری از تحلیلگران اتفاق‌نظر دارند که شی جین‌پینگ بیشترین امتیازات را از این گردهمایی به دست آورد؛ او اعتبار و جایگاه دیپلماتیک قابل‌توجهی کسب کرد، بی‌آنکه مجبور شود در مقابل آن امتیاز معناداری بدهد.

میزبانی از پوتین و ترامپ در خاک چین به شی امکان داد پکن را به‌عنوان یکی از بازیگران پیشرو در شکل‌دهی به تحولات جهانی قرن بیست‌ویکم معرفی کند.

نمی‌توان اهمیت نمادین این رویداد را دست‌کم گرفت؛ به‌ویژه با توجه به اینکه ترامپ به چین سفر کرد، از شی به‌عنوان دوست خود یاد کرد و در نشستی شرکت کرد که دستور کار آن عمدتاً توسط پکن تعیین شده بود.

علاوه بر این، شی در مجموعه‌ای از موضوعات حساس، از جمله تجارت، افزایش توانمندی‌های نظامی چین، روابط پکن و مسکو و مسئله تایوان، هیچ امتیاز واقعی به واشنگتن نداد.

با وجود تلاش‌های ترامپ برای وارد کردن چین به یک چارچوب سه‌جانبه کنترل تسلیحات، شی هیچ تعهدی برای پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای از سوی پکن نداد.

پوتین نیز از این نشست منافع دیپلماتیک قابل‌توجهی کسب کرد.

این گردهمایی جایگاه مسکو را به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی تقویت کرد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد روسیه با ضعف‌هایی روبرو است و این کشور درگیر جنگی فرسایشی در اوکراین است.

دعوت از پوتین تا حد زیادی تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه و کاهش نفوذ بین‌المللی آن را تضعیف کرد.

همچنین، اینکه ترامپ هیچ فشار مؤثری بر مسکو درباره جنگ اوکراین وارد نکرد، در کنار توافق بر سر افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و به چالش کشیدن مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی، در راستای منافع روسیه بود.

دکتر شیرین هانتر، پژوهشگر افتخاری مرکز تفاهم مسلمانان و مسیحیان دانشگاه جورج‌تاون که پیش از سال ۱۹۷۹ دیپلمات ایرانی بود، به «نیوعرب» گفت: «پوتین به یک معنا برنده آشکار این نشست بود؛ زیرا با وجود ضعف نسبی اقتصادی روسیه و کاهش تأثیرگذاری جهانی آن، این کشور از سوی آمریکا و چین به‌عنوان یک قدرت هم‌سطح مورد برخورد قرار گرفت.»

علی واین، مشاور ارشد پژوهش و حمایت‌گری در حوزه روابط آمریکا و چین در گروه بین‌المللی بحران، نیز با این ارزیابی موافق است.

او خاطرنشان کرد: «پوتین همچنین با جایگاه و اعتبار بیشتری این نشست را ترک کرد. این اجلاس به او اجازه داد نشان دهد که روسیه، با وجود خسارات ناشی از جنگ و تحریم‌های غرب، همچنان یک قدرت بزرگ جهانی است.»

در واقع، این نشست فرصتی برای پوتین فراهم کرد تا به‌عنوان رهبر یک قدرت جهانی غیرقابل‌چشم‌پوشی به رسمیت شناخته شود، بی‌آنکه مسکو مجبور باشد رفتار خود را تغییر دهد.

در مقابل، ترامپ بدون کسب هیچ منفعت ملموسی این نشست را ترک کرد. این مسئله پرسش‌های جدی و موجهی درباره این موضوع ایجاد می‌کند که آیا او به بهای نادیده گرفتن منافع راهبردی واشنگتن، در پی کسب اعتبار و به رسمیت شناخته شدن شخصی در عرصه دیپلماسی بوده است؟

ترامپ در طول سفر خود بارها بر اهمیت روابط شخصی‌اش با شی و پوتین تأکید کرد و مرتباً از آن‌ها به‌عنوان دوستان خود نام برد.

او در نهایت تلاش کرد خود را به‌عنوان یک صلح‌طلب معرفی کند و این نشست را شاهدی بر توانایی ویژه‌اش برای گردهم آوردن قدرت‌های بزرگ جهان جلوه دهد.

به گفته واین، احتمالاً شی و پوتین پس از این نشست شناخت بیشتری از نقاط ضعف ترامپ و اشتیاق او برای کسب جایگاهی تاریخی به دست آورده‌اند؛ امری که ممکن است در آینده اعمال فشار بر او را آسان‌تر کند.

او به «نیوعرب» گفت: «آن‌ها می‌توانند با همراهی کردن با تمایل ترامپ برای دیده شدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری که در این قرن به برقراری صلح میان قدرت‌های بزرگ کمک کرده است، امتیازات اقتصادی و امنیتی بیشتری از او بگیرند. هرچه ترامپ به پایان دوره ریاست‌جمهوری خود نزدیک‌تر شود، این جذابیت برای او بیشتر خواهد شد.»

گفت‌وگوی هسته‌ای، اما چشم‌انداز اندک برای کنترل تسلیحات

یکی از جنبه‌های این نشست که می‌تواند از منظر امنیت جهانی پیامدهای مهمی داشته باشد، تعهد شی، پوتین و ترامپ به حفظ گفت‌وگوی مستمر درباره مسائل هسته‌ای بود.

با انقضای پیمان استارت جدید (New START) در ماه فوریه، واشنگتن و مسکو دیگر هیچ توافق دوجانبه‌ای ندارند که زرادخانه‌های هسته‌ای آن‌ها را محدود کند.

در همین حال، چین همچنان به‌سرعت در حال گسترش زرادخانه هسته‌ای کوچک‌تر خود است.

در چنین شرایطی، ورود چین به یک گفت‌وگوی سه‌جانبه درباره خطرات هسته‌ای، دست‌کم از این جهت اهمیت دارد که موضوع برای نخستین بار در چنین سطحی میان سه قدرت مطرح شده است.

دکتر رامانی به «نیوعرب» گفت: «آمریکایی‌ها، دست‌کم در دوران دونالد ترامپ، درباره عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای بسیار صحبت کرده‌اند. ترامپ این موضوع را مطرح کرده که خواهان دیپلماسی با روسیه است و گاهی نسبت به تسلیح حداکثری اوکراین تردید دارد؛ زیرا می‌خواهد از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری کند.»

او ادامه داد: «اما در واقع، موضع دولت پنهان یا وزارت دفاع آمریکا که در هر دو دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نسبتاً ثابت بوده و مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، نیز آن را آشکارا بیان کرده است، این است که هرگونه توافق کنترل تسلیحات نباید صرفاً میان آمریکا و روسیه باشد؛ بلکه باید آمریکا، روسیه و چین را دربر بگیرد.»

بااین‌حال، چشم‌انداز دستیابی به توافقی معنادار برای کنترل تسلیحات میان این سه قدرت همچنان بسیار ضعیف است.

تصور اینکه پکن انگیزه زیادی برای پذیرش چنین محدودیت‌هایی داشته باشد، دشوار است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه زرادخانه هسته‌ای چین بسیار کوچک‌تر از زرادخانه‌های آمریکا و روسیه است و هر سه کشور نیز در حال سرمایه‌گذاری برای نوسازی نیروهای هسته‌ای خود هستند.

دکتر رامانی استدلال می‌کند: «برای مثال، روسیه پیشنهاد کرده است که برای تمدید پیمان استارت جدید، برخی سازش‌های موقت انجام شود؛ اما آمریکا بدون مشارکت چین حاضر به پذیرش آن نیست. چین نیز به‌شدت تمایلی ندارد که زرادخانه هسته‌ای خود را تحت چنین محدودیت‌هایی قرار دهد؛ آن هم در شرایطی که به‌سرعت در حال نوسازی، توسعه و تقویت توان نظامی خود است.

بنابراین، با در نظر گرفتن همه این عوامل، فکر می‌کنم احتمال دستیابی به نوعی توافق سه‌جانبه کنترل تسلیحات یا هرگونه حرکت واقعی به سمت کاهش تنش‌های هسته‌ای بسیار اندک است.»

اگرچه این گردهمایی یک کانال ارتباطی ضروری میان سه کشور دارای بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان ایجاد کرد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این گفت‌وگوها به توافق‌های معنادار در زمینه کنترل تسلیحات منجر شوند.

این مسئله در نهایت به میزان تمایل پکن، مسکو و واشنگتن بستگی دارد که ضرورت جلوگیری از یک فاجعه هسته‌ای را بر منافع راهبردی محدود خود مقدم بدانند.

فریال سعید، پژوهشگر غیرمقیم مرکز استیمسون و دیپلمات ارشد سابق آمریکا، به «نیوعرب» گفت: «واشنگتن شاید نزدیک به دو دهه است که خواهان گفت‌وگوی سه‌جانبه درباره ذخایر تسلیحات هسته‌ای و اشاعه آن‌هاست. بنابراین، اگرچه بیانیه نشست از نظر جزئیات، جدول زمانی و تشکیل کارگروه‌ها بسیار محدود است، اما تعهد به برگزاری گفت‌وگو در بالاترین سطح حکومتی اعلام شده است.

این موضوع فراتر از یک اقدام نمادین است، اما هنوز نمی‌توان آن را یک گشایش واقعی دانست.»

نظم جهانی در حال تغییر و محدودیت‌های قدرت آمریکا

تعامل ترامپ با شی و پوتین ظاهراً بازتابی از ارزیابی واقع‌بینانه نسبت به تحولات نظم جهانی است؛ نظمی که ویژگی اصلی آن چندقطبی‌تر شدن جهان و آشکار شدن محدودیت‌های واقعی نفوذ آمریکا است.

شیرین هانتر، دیپلمات سابق ایرانی و استاد دانشگاه، در این زمینه توضیح داد: «ترامپ هیچ امتیاز اقتصادی یا راهبردی مهمی به چین نداد. بااین‌حال، آمریکا به این واقعیت اذعان دارد که دیگر نمی‌تواند محدودیت‌های قدرت خود یا افزایش قدرت رقبایش را نادیده بگیرد.

مخالفان سفر ترامپ به چین این واقعیت را نادیده می‌گیرند که جهان تغییر کرده و آمریکا باید خود را با واقعیت‌های جدید قدرت تطبیق دهد.

تلاش آمریکا برای دستیابی به سلطه جهانی در دوران پس از جنگ سرد، به‌ویژه جنگ‌هایی که خود انتخاب کرد، موجب تضعیف این کشور شده است.»

فریال سعید نیز گفت: «روابط آمریکا با روسیه و چین با تنش‌های فراوانی همراه است. بنابراین، بازگرداندن این روابط به وضعیتی که در آن بتوان مشکلات و نگرانی‌ها را از طریق دیپلماسی حل‌وفصل کرد، در راستای منافع راهبردی آمریکا خواهد بود.»

با نگاه به آینده، نشست شنژن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی و احتمالی به نظام بین‌المللی‌ای باشد که در آن رقابت قدرت‌های بزرگ و حوزه‌های نفوذ آن‌ها بیش از پیش تحولات جهانی را شکل می‌دهند.

برتری ژئوپلیتیکی و اقتصادی چین، تلاش روسیه برای حفظ نفوذ بین‌المللی خود، به حاشیه رانده شدن نسبی اروپا و افول هژمونی آمریکا، همگی این فرض را به‌شدت به چالش کشیده‌اند که واشنگتن همچنان قدرت مسلط بر نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد خواهد بود.

علاوه بر این، اشتباه خواهد بود اگر علاقه شخصی ترامپ به شی و پوتین را با داشتن چشم‌انداز ژئوپلیتیکی مشترک میان این سه رهبر برای آینده جهان یکسان بدانیم.

اگرچه ترامپ خود را فردی می‌داند که عصر جدیدی از برتری آمریکا را آغاز می‌کند، شی و پوتین مصمم هستند نفوذ بین‌المللی واشنگتن را کاهش دهند.

علی واین به «نیوعرب» گفت: «نه چین و نه روسیه به آمریکا اعتماد ندارند. اگرچه پکن و مسکو احتمالاً به تعمیق همکاری‌های خود ادامه خواهند داد، اما تقریباً هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد که این سه کشور بتوانند در مسائل مربوط به جنگ و صلح، به شکلی جدی و پایدار با یکدیگر هماهنگ شوند.»

او افزود: «بااین‌حال، متحدان و شرکای آمریکا احساس فوریت بیشتری برای تقویت روابط میان خود دارند؛ زیرا می‌خواهند در برابر چینِ هرچه قاطع‌تر و همچنین ایالات متحده‌ای که روزبه‌روز غیرقابل‌اتکاتر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر می‌شود، برای خود پشتوانه و گزینه‌های جایگزین ایجاد کنند.»

فریال سعید ضمن موافقت با این دیدگاه که پکن، مسکو و واشنگتن چشم‌انداز مشترکی برای آینده نظم بین‌المللی ندارند، خاطرنشان کرد که هنوز هیچ جایگزین مشخص و تعریف‌شده‌ای برای نظام موجود پدیدار نشده است.

این دیپلمات سابق آمریکایی به «نیوعرب» گفت: «سیاست قدرت‌های بزرگ پیش از این نشست نیز با تمام شدت جریان داشت، اما نمی‌دانیم پس از این چه اتفاقی خواهد افتاد. نظم پس از جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن است، اما نظم جدید هنوز شکل نگرفته است.»

او افزود: در این دوره انتقالی، برای رسیدگی به مشکلات جهانی و به‌ویژه اجرای راه‌حل‌ها، به سطحی از همکاری میان این سه قدرت نیاز خواهد بود.

نشستی نمایشی، نه مبتنی بر دستاوردهای واقعی

در جمع‌بندی نهایی، اهمیت نشست سه‌جانبه بیش از آنکه به دستاوردهای ملموس آن مربوط باشد، به جنبه نمادین و تبلیغاتی آن بازمی‌گشت.

شی با نمایش نفوذ دیپلماتیک فزاینده پکن و پوتین با تقویت جایگاه جهانی مسکو، از این نشست بهره بردند. در مقابل، ترامپ نیز فرصت را غنیمت شمرد تا خود را سیاستمداری در سطح جهانی معرفی کند که قادر است قدرتمندترین رهبران جهان را گرد هم آورد.

باید به ترامپ اعتبار داد که دریافته است در شرایط افزایش بی‌نظمی در نظام بین‌المللی، تعامل دیپلماتیک با رقبای واشنگتن نه‌تنها مطلوب، بلکه ضروری است.

بااین‌حال، ایالات متحده نباید در چنین نشست‌هایی ظاهر و نمایش سیاسی را با دستاوردهای واقعی اشتباه بگیرد.

در نهایت، گردهمایی شنژن توانایی شی و پوتین را در پیشبرد منافع چین و روسیه، بدون دادن امتیازات مهم به واشنگتن، برجسته کرد؛ درحالی‌که سهم ترامپ از این نشست عمدتاً به چند عکس یادگاری در کنار رهبران دو کشور قدرتمند جهان محدود ماند.

ازاین‌رو، ممکن است مورخان در آینده به این نشست به‌عنوان نمونه‌ای از این واقعیت نگاه کنند که پکن و مسکو بیش از هر چیز دیگری، از وسواس ترامپ نسبت به نمایش، جلوه‌های بیرونی و صحنه‌آرایی سیاسی بهره بردند.