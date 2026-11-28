مولوی بشیر صلاح‌زهی، از علمای خوشنام اهل سنت شهرستان سرباز، در پی یک اقدام تروریستی به شهادت رسید.

به گزارش تابناک، مولوی بشیر صلاح‌زهی، از علمای اهل سنت منطقه شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان، در پی اقدام تروریستی به شهادت رسید.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و چگونگی وقوع این حادثه منتشر نشده است.

منبع: مهر