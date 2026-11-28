297بازدید
شهادت مولوی بشیر صلاحزهی از علمای اهل سنت
مولوی بشیر صلاحزهی، از علمای خوشنام اهل سنت شهرستان سرباز، در پی یک اقدام تروریستی به شهادت رسید.
به گزارش تابناک، مولوی بشیر صلاحزهی، از علمای اهل سنت منطقه شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان، در پی اقدام تروریستی به شهادت رسید.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و چگونگی وقوع این حادثه منتشر نشده است.
منبع: مهر
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.