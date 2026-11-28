در آستانه روز مادر، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوارها، انتخاب هدیه را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است؛ با این حال، برای قدردانی از مادران همیشه نیازی به خرید هدایای گران‌قیمت نیست و می‌توان با انتخاب وسایلی کاربردی و متناسب با بودجه، این مناسبت را به فرصتی برای ابراز محبت تبدیل کرد.

به گزارش تابناک، نزدیک شدن به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، بار دیگر بازار خرید هدیه را گرم کرده است؛ مناسبتی که برای بسیاری از خانواده‌ها فرصتی برای قدردانی از زحمات مادران به شمار می‌رود. با این حال، در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده، خرید هدیه نیز به یکی از دغدغه‌های این روزها تبدیل شده است.

اگرچه خرید طلا، عطرهای گران‌قیمت، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه از جمله انتخاب‌های رایج برای روز مادر بوده، اما امسال بسیاری از خانواده‌ها به دنبال گزینه‌هایی اقتصادی‌تر هستند؛ هدایایی که در عین قیمت مناسب، کاربردی باشند و در زندگی روزمره مورد استفاده قرار بگیرند.

از کفش راحتی تا جارو شارژی؛ هدیه‌هایی که به کار مادر می‌آیند

برای انتخاب هدیه روز مادر، همیشه لازم نیست سراغ کالاهای لوکس رفت. کفش راحتی و پیاده‌روی، شال و روسری، کیف دستی، کیف پول و لباس گرم از جمله گزینه‌هایی هستند که می‌توان متناسب با بودجه تهیه کرد. این وسایل در صورت انتخاب بر اساس سلیقه و نیاز مادر، می‌توانند هدیه‌هایی کاربردی و ماندگار باشند.

در کنار پوشاک و لوازم شخصی، برخی وسایل کوچک و کاربردی خانه نیز می‌توانند انتخاب مناسبی باشند. فلاسک و قمقمه عایق‌دار، چراغ مطالعه شارژی، چراغ اضطراری، خردکن برقی کوچک و جارو شارژی دستی از جمله محصولاتی هستند که استفاده روزمره دارند و می‌توانند بخشی از کارهای خانه را آسان‌تر کنند.

برای مادرانی که به مطالعه و شنیدن کتاب صوتی علاقه دارند، هدفون یا هندزفری باکیفیت و برای کسانی که به وسایل مراقبتی و سلامت اهمیت می‌دهند، دستگاه فشارسنج دیجیتال استاندارد نیز می‌تواند گزینه مناسبی باشد. بالش طبی استاندارد، پد گرمایشی، سرویس حوله و ملحفه و محصولات مراقبت از پوست و دست نیز از دیگر پیشنهادهایی هستند که می‌توان با توجه به نیاز و سلیقه مادر انتخاب کرد.

هدیه‌های کوچک اما به‌یادماندنی

گاهی برای خرید هدیه مناسب، نیازی به هزینه‌های زیاد نیست. یک گلدان گل طبیعی یا آپارتمانی، قاب عکس خانوادگی، آلبوم تصاویر قدیمی، ماگ یا فنجان زیبا، بسته‌ای از چای و دمنوش موردعلاقه مادر یا جعبه‌ای از شیرینی و شکلات می‌تواند انتخابی ساده اما دوست‌داشتنی باشد.

به‌ویژه قاب عکسی با تصویری خاطره‌انگیز از اعضای خانواده یا آلبومی از عکس‌های قدیمی، می‌تواند هدیه‌ای شخصی و عاطفی باشد که ارزش آن فراتر از قیمت خریدش است.

هدیه‌ای که با پول خریده نمی‌شود

گاهی بهترین هدیه برای مادران، چیزی نیست که بتوان آن را از فروشگاه خرید. اختصاص دادن یک روز برای همراهی با مادر، دعوت او به یک وعده غذای خانگی، پیاده‌روی دونفره، تماشای فیلم موردعلاقه یا رسیدگی به کارهایی که مدت‌هاست فرصت انجامشان را نداشته، می‌تواند از بسیاری هدایا ارزشمندتر باشد.

برای مادرانی که کمتر فرصت دیدار فرزندانشان را دارند، حتی یک دورهمی خانوادگی ساده یا تماس تصویری طولانی نیز می‌تواند حال‌وهوای این مناسبت را تغییر دهد.

در خرید هدیه روز مادر به چه نکاتی توجه کنیم؟

برای انتخاب هدیه مناسب، بهتر است پیش از خرید بودجه مشخصی در نظر گرفته شود و به جای رقابت در تهیه کالاهای گران‌قیمت، نیاز و سلیقه مادر در اولویت قرار بگیرد. همچنین خرید یک محصول باکیفیت و بادوام، حتی اگر ساده‌تر و ارزان‌تر باشد، معمولاً انتخاب منطقی‌تری از تهیه چند کالای غیرضروری است.

روز مادر فرصتی برای یادآوری جایگاه مادران و قدردانی از زحمات آنهاست؛ مناسبتی که ارزش آن نباید با قیمت هدیه سنجیده شود. در روزگاری که فشار اقتصادی حتی خرید یک هدیه ساده را برای برخی خانواده‌ها دشوار کرده، شاید مهم‌ترین پیام این روز آن باشد که محبت و توجه را نباید به توان مالی گره زد.