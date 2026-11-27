گروه استان‌ها - امام جمعه کرمان با تأکید بر ضرورت تفکیک فشارهای اقتصادی دشمن از مشکلات داخلی، از دولتمردان خواست برای مهار گرانی‌هایی که ارتباطی با فشارهای خارجی ندارند، اقدام جدی کنند.

گرانی‌هایی که ربطی به دشمن ندارند، چرا مهار نمی‌شوند؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، امام جمعه کرمان با تأکید بر ضرورت مقابله با فشارهای اقتصادی و حفظ انسجام اجتماعی، از دولتمردان خواست برای جلوگیری از گرانی‌هایی که ارتباطی با فشارهای دشمن ندارند، تمام توان خود را به کار بگیرند؛ او همچنین نسبت به برخی شعارها و پلاکاردهای مطرح‌شده در تجمعات هشدار داد و حفظ وحدت و همدلی را از ضرورت‌های شرایط کنونی کشور دانست.

«حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی» در خطبه‌های نماز جمعه ۶ آذر کرمان، با اشاره به تلاش دشمن برای فشار بر بازار و معیشت مردم، کاهش تاب‌آوری جامعه را یکی از اهداف این فشارها عنوان کرد و گفت دولتمردان باید همه همت خود را برای جلوگیری از گرانی‌هایی که ارتباطی با این موضوع ندارد، به کار بگیرند.

گرانی داخلی را نمی‌توان به فشار دشمن نسبت داد

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: دشمن همه توان خود را گذاشته تا بر بازار و معیشت مردم آنقدر فشار بیاورد تا تاب‌آوری مردم را کم کند؛ بنابراین دولتمردان باید تمام همت خود را برای جلوگیری از گرانی‌هایی که ارتباطی با این موضوع ندارد، به کار بگیرند.

این تأکید در حالی مطرح می‌شود که افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، همچنان از دغدغه‌های جدی خانوارهاست. از این منظر، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش‌های قابل پیشگیری، بخشی از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال معیشت مردم محسوب می‌شود.

هشدار درباره شعارها و پلاکاردهای برخی تجمعات

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از خطبه دوم، با اشاره به آنچه فشار حداکثری دشمن و تلاش برای ایجاد اختلافات داخلی خواند، نسبت به برخی شعارها و پلاکاردهای مطرح‌شده در تجمعات هشدار داد.

او خطاب به افرادی که به گفته او طی ۹ ماه گذشته به‌صورت مستمر در میدان‌ها و خیابان‌ها حضور داشته‌اند، گفت مراقب باشند برخی شعارها و پلاکاردها در راستای دفاع از انقلاب نیست.

«علیدادی‌سلیمانی» با بیان اینکه دشمن به دنبال تخریب مسئولان و ایجاد اختلاف در داخل کشور است، تأکید کرد مقابله با استکبار و حفظ وحدت و همدلی باید مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به توان بازدارندگی نیروهای مسلح، مدعی شد دشمن در عرصه نظامی با محدودیت مواجه شده و اکنون فشار اقتصادی و امید بستن به اختلافات داخلی را دنبال می‌کند.

اخلاق اجتماعی؛ محور نخست خطبه‌های نماز جمعه

امام جمعه کرمان در خطبه نخست، ادامه مباحث خود درباره ارتباط شایسته با همنوع را با تأکید بر خوش‌رویی و خوش‌خلقی دنبال کرد.

او با بیان اینکه ارتباط درست با دیگران می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نزاع‌ها، درگیری‌ها و آسیب‌های اجتماعی شود، خوش‌رویی را نخستین ارتباط غیرکلامی انسان‌ها دانست و گفت گشاده‌رویی، فروتنی و خوش‌سخنی از نشانه‌های اخلاق نیکو هستند.

«علیدادی‌سلیمانی» با اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) ، اخلاق پسندیده را از عوامل مهم گسترش اسلام دانست و تأکید کرد حتی در شرایط جنگی نیز رعایت اصول اخلاقی اهمیت داشته است.

او همچنین با اشاره به اخلاق رزمندگان و فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس، بر ضرورت الگوگیری از رفتار و منش پیامبر اسلام تأکید کرد و مطالعه کتاب «جاذبه و دافعه» اثر شهید مرتضی مطهری را پیشنهاد داد.

جمعیت و تفکر بسیجی در کانون تأکیدات امام جمعه

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان در ادامه با اشاره به دو پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، موضوع جمعیت را از مؤلفه‌های قدرت کشور دانست و گفت جمعیت مؤمن و بااراده از ظرفیت‌های مهم برای ساخت ایران قوی‌تر است.

او با تأکید بر ضرورت توجه مردم و مسئولان به مسئله جمعیت، خواستار اجرای رهنمودهای مطرح‌شده در این زمینه شد.

«علیدادی‌سلیمانی» همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج، تفکر بسیجی را فراتر از عضویت رسمی در این نهاد دانست و گفت این تفکر می‌تواند در میان دولتمردان، سیاستمداران، دانشمندان و اقشار مختلف جامعه وجود داشته باشد.

او با تأکید بر پیوند تفکر بسیجی با فرهنگ عاشورا، پاسداشت انسجام اجتماعی و اتحاد ملی را از محورهای مشترک مأموریت بسیجیان عنوان کرد.

تأکید بر جایگاه زنان و نقش آنان در جامعه

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، جایگاه زنان را مورد توجه قرار داد.

او با اشاره به حضور زنان در تجمعات و دفاع از ارزش‌های مورد تأکید خود، از نقش آنان در دوران دفاع مقدس نیز یاد کرد و شخصیت و جایگاه زنان را شایسته تکریم دانست.

«علیدادی‌سلیمانی» همچنین سالروز ولادت امام خمینی(ره) را تبریک گفت و از نقش ایشان در رهبری انقلاب اسلامی یاد کرد.

گرامیداشت شهدای هسته‌ای، قانون اساسی و نیروی دریایی

امام جمعه کرمان در بخش پایانی خطبه‌های خود، سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و میرزا کوچک‌خان جنگلی و همچنین شهدای هسته‌ای، محسن فخری‌زاده و مجید شهریاری را گرامی داشت و بر ضرورت پاسداشت یاد و جایگاه آنان تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نقش دست‌اندرکاران تدوین و تصویب این قانون قدردانی کرد.

تبریک روز نیروی دریایی ارتش و تقدیر از اقدامات نیروهای دریایی در دفاع از کشور و مقابله با استعمار نیز از دیگر محورهای سخنان امام جمعه کرمان در خطبه دوم بود.