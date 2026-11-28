گروه استان‌ها - جان‌باختن دو کودک سیرجانی بر اثر آنفلوآنزا و غیرحضوری شدن مدارس این شهرستان در پی افزایش موارد ابتلا، زنگ هشدار موج بیماری در کرمان را به صدا درآورده است؛ وضعیتی که ضرورت اعلام آمار به‌روز، تشریح آمادگی بیمارستان‌ها و ارائه برنامه مشخص برای کنترل بیماری در مدارس را بیش از گذشته برجسته می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، جان‌باختن دو کودک سیرجانی در پی ابتلا به آنفلوآنزا، هم‌زمان با افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی و غیرحضوری شدن مدارس این شهرستان، نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت دانش‌آموزان در استان کرمان را افزایش داده است؛ نگرانی‌هایی که با عبور شاخص ابتلا از آستانه هشدار در سطح کشور و قرار گرفتن کرمان در جمع استان‌های با شیوع بالای بیماری، ضرورت شفاف‌سازی درباره وضعیت مراکز درمانی، مراقبت‌های بهداشتی و برنامه کنترل بیماری در مدارس را دوچندان می‌کند.

دو جان‌باخته در سیرجان؛ مدارس یک روز غیرحضوری شدند

در روزهای اخیر خبر جان‌باختن دو کودک سیرجانی در پی ابتلا به آنفلوآنزا، بازتاب گسترده‌ای داشته است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، فوت این دو کودک بر اثر آنفلوآنزا را تأیید کرده است.

در پی افزایش نگرانی‌ها و گزارش ابتلای تعدادی از دانش‌آموزان به بیماری‌های تنفسی، آموزش‌وپرورش سیرجان اعلام کرد مدارس این شهرستان روز شنبه هفتم آذر به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند. «مجید اسفندیارپور»، مدیر آموزش‌وپرورش سیرجان، از ابتلای تعدادی از دانش‌آموزان به بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزای شدید خبر داده است.

این تصمیم با هماهنگی مسئولان آموزش‌وپرورش، دانشکده علوم پزشکی، مرکز بهداشت و فرمانداری سیرجان اتخاذ شد. با این حال، غیرحضوری شدن یک‌روزه مدارس به‌تنهایی پاسخگوی نگرانی خانواده‌ها نیست و تداوم یا پایان این وضعیت باید متناسب با ارزیابی روند بیماری و نظر کارشناسان بهداشتی تعیین شود.

کرمان در جمع استان‌های با شیوع بالای آنفولانزا

آمارهای نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی وزارت بهداشت نشان می‌دهد وضعیت آنفلوآنزا در کشور وارد مرحله هشدار جدی شده است. بر اساس گزارش مربوط به هفته منتهی به ششم آذر، نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا در نظام مراقبت دیده‌وری به ۳۰.۷ درصد رسیده و ۲۶ استان کشور از آستانه هشدار بالای این بیماری عبور کرده‌اند.

در گزارش‌های ملی، سهم کودکان از موارد مثبت آنفلوآنزا نیز قابل توجه اعلام شده است؛ موضوعی که با توجه به موارد فوت‌شده در سیرجان، ضرورت توجه ویژه به سلامت دانش‌آموزان و کودکان را برجسته می‌کند.

در آخرین داده تفکیکی منتشرشده درباره استان‌ها، سهم نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا در کرمان ۲۹.۴ درصد گزارش شده است؛ رقمی که این استان را در جمع مناطق دارای شاخص بالاتر از آستانه هشدار قرار می‌دهد. البته این عدد به معنای ابتلای ۲۹.۴ درصد جمعیت استان نیست، بلکه نسبت نمونه‌های مثبت در نظام مراقبت آزمایشگاهی است و نباید با میزان شیوع در کل جمعیت اشتباه گرفته شود.

افزایش موارد شدید؛ فقط آمار ابتلا مهم نیست

یکی از نکات مهم در گزارش‌های اخیر وزارت بهداشت، افزایش سهم بیماران بستری دارای علائم تنفسی شدید است. در هفته منتهی به ششم آذر، این شاخص در گزارش نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی مورد توجه قرار گرفته و هم‌زمان با افزایش موارد مثبت آنفلوآنزا، ضرورت آمادگی مراکز درمانی را بیشتر کرده است.

آنفلوآنزا در بسیاری از افراد با علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و بدن‌درد همراه است، اما در برخی بیماران، به‌ویژه افراد دارای عوامل خطر، می‌تواند به عوارض جدی و نیاز به بستری منجر شود.

در چنین شرایطی، تشخیص به‌موقع موارد پرخطر، دسترسی مناسب به خدمات درمانی و آگاهی خانواده‌ها از علائم هشداردهنده اهمیت دارد. تجربه تلخ سیرجان نیز بار دیگر نشان داده است که بیماری‌های فصلی را نمی‌توان در همه موارد یک سرماخوردگی ساده تلقی کرد.

واکسن توزیع شده اما ...

موضوع واکسیناسیون نیز یکی از محورهای مهم مدیریت موج آنفلوآنزاست. در مهرماه امسال، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از توزیع حدود ۲۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا در استان خبر داده بودند. این واکسن‌ها در داروخانه‌ها توزیع شده و گروه‌های پرخطر در اولویت دریافت قرار داشتند.

با این حال، آمار مربوط به مهرماه نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت فعلی واکسن در استان ارائه دهد. با گذشت چند هفته از آغاز توزیع، اطلاع‌رسانی درباره میزان عرضه مراحل بعدی، موجودی داروخانه‌ها و میزان پوشش گروه‌های پرخطر اهمیت دارد؛ به‌خصوص در شرایطی که موج بیماری شدت گرفته و خانواده‌ها درباره امکان دسترسی به واکسن و خدمات درمانی نگرانی دارند.

مطالبه از دانشگاه علوم پزشکی و آموزش‌وپرورش

جان‌باختن دو کودک در سیرجان و افزایش شاخص‌های ابتلا، موضوع را از سطح توصیه‌های عمومی به یک مسئله جدی در مدیریت سلامت استان تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی، انتظار می‌رود دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان و سیرجان، تصویری روشن و مستند از وضعیت بیماری و ظرفیت پاسخ‌گویی نظام درمان ارائه کنند.

انتشار منظم آمار ابتلا، بستری و موارد شدید به تفکیک شهرستان و گروه سنی، اعلام وضعیت ظرفیت بیمارستان‌های پذیرنده کودکان و بخش‌های مراقبت ویژه و توضیح درباره آمادگی مراکز درمانی برای مواجهه با افزایش احتمالی بیماران، از جمله اطلاعاتی است که می‌تواند نگرانی خانواده‌ها را کاهش دهد و امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.

در حوزه آموزش نیز لازم است آموزش‌وپرورش با هماهنگی مراکز بهداشت، دستورالعمل مشخصی برای برخورد با موارد ابتلا در مدارس داشته باشد؛ از نحوه پیگیری دانش‌آموزان بیمار و رعایت اصول بهداشتی در کلاس‌ها تا معیارهای تصمیم‌گیری برای غیرحضوری شدن آموزش در مدارسی که موارد ابتلا در آن‌ها افزایش یافته است. تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا بازگشایی مدارس نباید صرفاً واکنشی و موردی باشد، بلکه باید بر پایه داده‌های بهداشتی و ارزیابی مستمر وضعیت هر منطقه انجام شود.

همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی باید درباره میزان دسترسی گروه‌های پرخطر به واکسن و وضعیت تأمین دارو و امکانات درمانی اطلاع‌رسانی کنند. نبود آمار عمومی و به‌روز در این زمینه، امکان ارزیابی دقیق میزان آمادگی استان را محدود می‌کند.

آنچه امروز در سیرجان رخ داده، تنها یک خبر مربوط به غیرحضوری شدن مدارس نیست؛ این اتفاق هشداری درباره ضرورت هماهنگی نظام سلامت و آموزش در مواجهه با بیماری‌های فصلی است. اکنون مطالبه اصلی از مسئولان استان، ارائه آمار دقیق، اعلام برنامه عملیاتی و اطمینان‌بخشی مستند به خانواده‌هاست؛ چراکه در شرایط افزایش ابتلا، سلامت کودکان نباید به تصمیم‌های مقطعی و اطلاع‌رسانی‌های پراکنده محدود بماند.

گزارش: محبوبه ناروئی