به گزارش تابناک، طرح سوخت‌گیری شناسه‌دار با کارت جایگاه‌ها هم‌اکنون در استان تهران در حال اجراست.

بر این اساس، طرح دوم به جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها در ۱۱ استان اختصاص دارد و به گفته او، مردم در جریان این روند قرار دارند.

طرح سوم انتقال آزمایشی سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی است که در ۵ استان و با مشارکت ۲۵ جایگاه در دست اجرا قرار دارد.