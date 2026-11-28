1050بازدید۱
اجرای همزمان ۳ طرح بنزینی در کشور
سه طرح جدید سوختگیری در کشور اجرا شده؛ از جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها در ۱۱ استان تا انتقال آزمایشی سهمیه بنزین به کارت بانکی در پنج استان.
به گزارش تابناک، طرح سوختگیری شناسهدار با کارت جایگاهها هماکنون در استان تهران در حال اجراست.
بر این اساس، طرح دوم به جمعآوری کارتهای سوخت آزاد جایگاهها در ۱۱ استان اختصاص دارد و به گفته او، مردم در جریان این روند قرار دارند.
طرح سوم انتقال آزمایشی سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی است که در ۵ استان و با مشارکت ۲۵ جایگاه در دست اجرا قرار دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بابا دست بردارزد از سر ملت بابا به خدا خسه کردید ملت هر روز یک برنامه آزمایشی برای ملت درست میکنید ملت کردید موشی از مایشگاهی خودتان
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.