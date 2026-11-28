دادستان تهران از تشکیل ۷۴ پرونده در حوزه تراستی‌های نفتی خبر داد و اعلام کرد تاکنون ۲۷ هزار میلیارد تومان از این پرونده‌ها وصول و بیش از ۲ میلیون مترمربع ملک توقیف شده است.

به گزارش تابناک؛ علی صالحی، دادستان تهران، با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی در حوزه رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی و مقابله با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۲۷ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده و حدود ۱۲ میلیارد یورو نیز رفع تعهد ارزی انجام شده است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های ارزی و پیگیری هفتگی این موضوع افزود: تاکنون حدود ۲۴۰۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده و رسیدگی به آنها با جدیت در حال انجام است. این پرونده‌ها تحت نظارت مستقیم دادستانی تهران قرار دارند و جلسات نظارتی به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

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دادستان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها تصریح کرد: در این بخش نیز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم و اموال متعددی از جمله املاک، خودرو و تلفن همراه توقیف شده است.

صالحی ادامه داد: در حوزه املاک، بیش از ۲ میلیون مترمربع از اموال مرتبط با این پرونده‌ها توقیف شده و رسیدگی قضایی به پرونده‌های مربوط به تراستی‌ها نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به تشکیل ۷۴ پرونده در حوزه تراستی‌ها خاطرنشان کرد: پیگیری این پرونده‌ها با جدیت ادامه دارد و دستگاه قضایی تلاش می‌کند با شناسایی و توقیف اموال و وصول مطالبات، منابع ارزی و ریالی کشور را به چرخه اقتصادی بازگرداند.

منبع: تسنیم