واشنگتن شرط بسته است که فشارهای مالی ایران را به امتیازدهی وادار خواهد کرد و تهران نیز شرط بسته است که هزینه‌های جنگ، آمریکا را ناچار خواهد کرد شرایط ایران را بپذیرد، یا عقب‌نشینی کند و نفوذ منطقه‌ای خود را واگذار کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «علی معموری» پژوهشگر دانشگاه دیکن در مقاله ای در وب‌سایت «منا نوانس» نوشته است: در ماه اکتبر، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای یکی از خبرنگاران مجله نیویورکر، منحنی‌ای را روی یک دستمال کاغذی ترسیم کرد. این منحنی ابتدا با شیبی ملایم رو به پایین حرکت می‌کرد، اما سپس به‌شدت سقوط می‌کرد. این همان چیزی بود که او برای ایران پیش‌بینی می‌کرد: فشارها به‌تدریج افزایش می‌یابند تا زمانی که اقتصاد ایران به نقطه فروپاشی برسد.

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یک ماه بعد، ولی نصر، پژوهشگر ایرانی‌آمریکایی، راهبرد تهران را با تعابیری مشابه توصیف کرد. بازارهای انرژی را بی‌ثبات نگه دارید، اجازه دهید هزینه‌ها برای کشورهای غربی انباشته شود و منتظر بمانید تا واشنگتن در محاسبات خود تجدیدنظر کند. به تعبیر او، راهبرد ایران این است که «قورباغه را به‌تدریج بجوشاند».

واشنگتن شریان‌های مالی تهران را هدف گرفته است

محاصره دریایی آمریکا بر صادرات ایران فشار وارد می‌کند. بستن مرزهای ایران با کشورهای همسایه نیز فشار بیشتری ایجاد می‌کند.

کارزار وزارت خزانه‌داری آمریکا صرفاً فعالیت‌های پس از فروش را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه خودِ فرایند فروش را نیز نشانه گرفته است تا از هرگونه دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کند.

از زمان آغاز عملیات «طرد اقتصادی» (Economic Outcast) در ماه اوت، واشنگتن بانک روسی VTB را به دلیل تعاملاتش با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی تحریم کرده، به دیگر مؤسسات مالی خارجی هشدار داده و بیش از دو دوجین صرافی، شرکت پوششی و فرد را هدف قرار داده است.

تحلیل ماه نوامبر شبکه مبارزه با جرائم مالی آمریکا (FinCEN) نشان داد که بین ژانویه ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶، حدود ۱۴.۷ میلیارد دلار تراکنش وجود داشته که احتمالاً با نظام بانکداری سایه ایران مرتبط بوده‌اند.

این رقم نشان‌دهنده فعالیت‌هایی است که این نهاد شناسایی و علامت‌گذاری کرده است؛ اما میزان واقعی وجوهی که مسدود شده‌اند، همچنان مشخص نیست.

ایران ممکن است همچنان بتواند نفت صادر کند، اما در عبور دادن محموله‌های خود از محاصره آمریکا و سپس تبدیل درآمد حاصل از فروش آن‌ها به ارز خارجی قابل استفاده با دشواری مواجه شود.

شرط‌بندی واشنگتن این است که این فشار اقتصادی سرانجام شرایط و مواضع تهران در مذاکرات را تغییر خواهد داد.

بااین‌حال، ایران نیز از سوی دیگر همین راهبرد را دنبال می‌کند. تهران امیدوار است فشار اقتصادی ناشی از وضعیت تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی، آمریکا را وادار کند با شرایطی که این بار برای ایران مطلوب‌تر است، به توافق اسلام‌آباد بازگردد؛ توافقی که می‌توان آن را با عنوان «اسلام‌آباد پلاس» (Islamabad-Plus) مطرح کرد.

تهران هزینه انتظار را افزایش می‌دهد

ایران پس از عملیات نظامی اولیه، توان نظامی کافی برای پاسخ‌گویی را حفظ کرد. این مسئله هم در دریا و هم در خشکی اهمیت داشت.

در دریا، خطر اختلال در تردد کشتی‌ها باعث شد عبور و مرور تجاری معمول از تنگه هرمز پرهزینه‌تر شود.

در خشکی نیز جنگ، آسیب‌پذیری‌های شبکه پایگاه‌های نظامی آمریکا را آشکار کرد.

دولت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس که برای تأمین امنیت خود به حمایت آمریکا متکی هستند، اکنون باید خطر کشیده شدن به درگیری‌ای را نیز در نظر بگیرند که ممکن است زیرساخت‌ها و صادرات خودشان را به خطر بیندازد.

تصمیم‌های آن‌ها درباره میزبانی از پایگاه‌های نظامی و مشارکت‌های امنیتی می‌تواند حتی مدت‌ها پس از پایان درگیری، موازنه قدرت منطقه‌ای را شکل دهد.

آمار بیمه، هزینه‌های دریایی این وضعیت را ملموس‌تر می‌کند.

مؤسسه S&P Global گزارش داده است که حق بیمه اضافی مربوط به خطر جنگ، از حدود ۰.۲۵ درصد ارزش بدنه کشتی پیش از جنگ، به ۴.۵ تا ۶ درصد در آستانه تفاهم ژوئن افزایش یافت. پس از امضای آن تفاهم، این رقم به ۳ تا ۴ درصد کاهش پیدا کرد.

شبکه الجزیره نیز به برآوردهای ماه ژوئیه اشاره کرده که این میزان را بین ۷.۵ تا ۱۰ درصد اعلام کرده بودند.

در ماه نوامبر، هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، به سناتورها گفت که هزینه بیمه عبور یک کشتی از تنگه هرمز به ۶۴ میلیون دلار رسیده است.

داده‌های مربوط به تردد کشتی‌ها معیار دقیق‌تری برای سنجش وضعیت ارائه می‌کنند: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) ثبت کرده است که در هفته منتهی به ۱۱ نوامبر، ۳۰۸ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ رقمی که حدود ۶۵ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است.

کشتی‌ها همچنان از تنگه عبور می‌کردند، اما بازگشت تجارت دریایی به وضعیت عادی هنوز فاصله زیادی داشت.

مسئله اصلی این است: کدام طرف توان تحمل درد بیشتری دارد؟

بسنت انتظار داشت انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، اهرم‌های فشار تهران را از بین ببرد.

اما تهران نتایج انتخابات را نشانه‌ای از این موضوع تلقی کرد که هزینه‌های جنگ در حال گریبان‌گیر شدن واشنگتن است.

دموکرات‌ها در هر دو مجلس آمریکا پیروز شدند و این پیروزی به آن‌ها امکان بیشتری می‌دهد تا پس از آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه، بر جنگ نظارت کنند و درباره تأمین مالی آن مناقشه و مخالفت کنند.

این انتخابات معادلات سیاسی مربوط به ادامه دادن کارزار نظامی را تغییر داد؛ هرچند تأثیر آن بر شرایط مذاکراتی آمریکا هنوز مشخص نیست.

روشن‌ترین آزمون این تقابل هم‌اکنون پیش روی دو طرف قرار دارد: تهران خواهان اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در ماه ژوئن، پیش از آغاز مذاکرات جدی هسته‌ای است. در مقابل، واشنگتن می‌خواهد مسئله هسته‌ای از همان ابتدا در صدر مذاکرات قرار گیرد.

اگر تهران در شرایطی که درآمدهای ارزی قابل استفاده‌اش رو به کاهش است، با ترتیب پیشنهادی آمریکا موافقت کند، شرط‌بندی واشنگتن اعتبار بیشتری پیدا خواهد کرد.

اما اگر واشنگتن در اجرای تفاهم‌نامه پیش‌قدم شود، درحالی‌که تهران بر موضع خود پافشاری می‌کند، ایران توانسته است بخشی از هزینه‌هایی را که به طرف مقابل تحمیل کرده، به یک امتیاز سیاسی تبدیل کند.

احتمال دیگری نیز وجود دارد: آمریکا سرانجام تسلیم شود و پس از خروج ترامپ از کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۹، یا حتی پیش از آن، محاصره را کنار بگذارد. چنین اتفاقی به معنای پیروزی ایران و قرار گرفتن منطقه در دستان تهران خواهد بود.

پاسخ به این پرسش که چه کسی در حال جوشاندن قورباغه است، شاید در نهایت به این مسئله بستگی داشته باشد:

کدام طرف توانایی تحمل درد و فشار بیشتری را دارد و می‌تواند مدت طولانی‌تری در برابر آن مقاومت کند؟