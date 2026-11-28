تمامی سازمان‌ها، مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و دانشگاه‌های استان روز دوشنبه ۹ آذر تعطیل خواهند بود.

به گزارش تابناک، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان در استان قم و هم‌زمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، اعلام کرد: تمامی سازمان‌ها، مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و دانشگاه‌های استان روز دوشنبه ۹ آذر تعطیل خواهند بود.