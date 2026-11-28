میکونوس، نام‌آورترین جزیره تفریحی یونان، این بار نه با سواحل و شب‌های پرهیاهو، بلکه با آیینی مذهبی به احترام سنت کاترین، میراث مادرسالارانه خود را گرامی داشت؛ جامعه‌ای که روزگاری زنانش در غیاب مردانی که در دریا بودند، ستون زندگی آن بودند.