عکس: میکونوس؛ جشنی برای زنان و پاسداشت سنتی دیرینه
میکونوس، نامآورترین جزیره تفریحی یونان، این بار نه با سواحل و شبهای پرهیاهو، بلکه با آیینی مذهبی به احترام سنت کاترین، میراث مادرسالارانه خود را گرامی داشت؛ جامعهای که روزگاری زنانش در غیاب مردانی که در دریا بودند، ستون زندگی آن بودند.
نظرات بینندگان
میدونید این جزیره مالکش یک ایرانی بوده ؟ میدونید دادگاه میکونوس از نام فامیل یک ایرانی است؟
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