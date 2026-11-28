تصور کنید محکومی را در میدان عمومی به تیرکی چوبی بسته‌اند. جمعیتی از مردم اطراف میدان حلقه زده‌اند و مأموران حکومتی بر اجرای حکم نظارت می‌کنند. جلاد با چاقویی در دست به سراغ محکوم می‌رود؛ اما قرار نیست با یک ضربه به زندگی او پایان دهد. مجازات او چیزی به‌مراتب هولناک‌تر است: مرگی تدریجی که قرار است بدن انسان را قطعه‌قطعه کند و حتی پس از مرگ نیز حرمت پیکرش را از بین ببرد.

به گزارش تابناک، این مجازات در تاریخ چین با نام «لینگچی» (Lingchi) شناخته می‌شود؛ واژه‌ای که معمولاً آن را «مرگ با هزار برش» ترجمه می‌کنند. لینگچی یکی از مشهورترین و هولناک‌ترین مجازات‌های تاریخ چین بود که در دوره‌های مختلف امپراتوری، به‌ویژه در دوران مینگ و چینگ، برای برخی از سنگین‌ترین جرائم به کار می‌رفت.

اما برخلاف روایت‌های عامه‌پسند، واقعیت تاریخی این مجازات از بعضی جهات حتی پیچیده‌تر از داستان‌های مشهور آن است. نه هزار برش همیشه در کار بود، نه یک دستورالعمل واحد برای بریدن قسمت‌های بدن وجود داشت و نه همه محکومان ساعت‌ها یا روزها زنده می‌ماندند. آنچه در اسناد تاریخی دیده می‌شود، ترکیبی از خشونت قضایی، نمایش قدرت سیاسی، باورهای مذهبی و فرهنگی و تلاش حکومت برای ایجاد وحشت در جامعه است.

لینگچی دقیقاً چه مجازاتی بود؟

لینگچی نوعی اعدام همراه با مثله‌کردن تدریجی بدن بود. محکوم را به محلی عمومی می‌بردند و به چارچوب یا تیرکی می‌بستند. سپس جلاد با ابزار برنده، بخش‌هایی از بدن او را جدا می‌کرد. در برخی موارد، قطع اعضای بدن و مثله‌کردن پیکر بخشی از اجرای حکم بود و در پایان، مرگ محکوم با ضربه‌ای کشنده یا قطع سر فرا می‌رسید.

هدف صرفاً کشتن مجرم نبود. در منطق حقوقی و فرهنگی چین امپراتوری، این مجازات دو معنای دیگر هم داشت: تحمیل رنجی شدید در برابر جرمی که حکومت آن را فوق‌العاده سنگین می‌دانست و محروم‌کردن محکوم از تمامیت جسمانی پس از مرگ.

در فرهنگ سنتی چین، بدن انسان امانتی بود که از پدر و مادر به او رسیده بود. حفظ تمامیت بدن و دفن کامل آن، در باورهای مربوط به خانواده، نیاکان و زندگی پس از مرگ اهمیت داشت. بنابراین مثله‌کردن جسد فقط یک اقدام جسمانی نبود؛ نوعی مجازات نمادین علیه هویت فرد و جایگاه او در نظام خانوادگی و اجتماعی نیز به شمار می‌رفت.

این موضوع به‌خصوص در جرائمی مانند قتل پدر یا مادر اهمیت پیدا می‌کرد؛ جرائمی که در نظام اخلاقی کنفوسیوسی، نه فقط جنایت علیه یک فرد، بلکه تعرض به نظم بنیادین خانواده و جامعه تلقی می‌شدند.

چرا به آن «هزار و یک برش» می‌گفتند؟

شهرت جهانی لینگچی بیشتر مدیون اصطلاح انگلیسی Death by a Thousand Cuts است؛ یعنی مرگ با هزار برش.

اما یک نکته مهم وجود دارد: هزار برش یا حتی سه هزار برش، تعداد ثابت و الزامی این مجازات نبود.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که تعداد و شیوه برش‌ها بسته به دوره تاریخی، نوع جرم، دستور قضایی و شرایط اجرای حکم متفاوت بود. پژوهش‌های جدید درباره حقوق کیفری چین حتی نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد، اجرای لینگچی به تعداد بسیار کمتری از برش‌ها محدود می‌شد؛ گاهی کمتر از ده برش.

وزارت مجازات‌ها؛ دستگاهی که درباره مرگ انسان‌ها تصمیم می‌گرفت

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این ماجرا، نهادی است که در تاریخ چین با نام «شینگ‌بو» (Xingbu) شناخته می‌شود و معمولاً آن را وزارت مجازات‌ها یا وزارت دادگستری ترجمه می‌کنند.

این وزارتخانه یکی از نهادهای اصلی حکومت امپراتوری چین بود و مسئولیت مهمی در اداره نظام کیفری، بررسی پرونده‌های جنایی، نظارت بر اجرای احکام و تنظیم مقررات مجازات‌ها داشت.

در دوران مینگ و چینگ، این دستگاه فقط یک اداره اجرایی برای زندان‌ها و اعدام‌ها نبود؛ بلکه بخشی از ساختار پیچیده حکمرانی و کنترل اجتماعی محسوب می‌شد.

در دوره چینگ، وزارت مجازات‌ها در کنار دو نهاد مهم دیگر، یعنی دیوان بازبینی قضایی (Dali Si) و دستگاه نظارت و بازرسی امپراتوری (Censorate) ، در ساختاری موسوم به «سه مرجع قضایی» فعالیت می‌کرد.

پرونده‌های سنگین از مسیرهای اداری و قضایی مختلف عبور می‌کردند. مقام‌های محلی گزارش می‌نوشتند، نهادهای مرکزی پرونده را بررسی می‌کردند و در بسیاری از موارد، تصمیم نهایی به تأیید امپراتور نیاز داشت.

یکی از سازوکارهای مهم نظام قضایی چینگ، بررسی فصلی پرونده‌های محکومان به اعدام بود که به «جلسات پاییزی بررسی احکام» معروف است. در این فرایند، پرونده‌های محکومان در مرکز بازبینی می‌شد تا درباره اجرای حکم، تعویق آن یا تخفیف مجازات تصمیم‌گیری شود.

البته همه پرونده‌ها مشمول این فرایند نبودند. برخی احکام لینگچی با عنوان اجرای فوری صادر می‌شدند و می‌توانستند از مسیرهای معمول بازبینی عبور نکنند.

نکته قابل توجه این است که وزارت مجازات‌ها در امپراتوری چین صرفاً مسئول اجرای خشونت نبود؛ بلکه خشونت را در قالب مقررات، طبقه‌بندی جرائم، تشریفات اداری و سلسله‌مراتب قضایی سازمان‌دهی می‌کرد.

به عبارت دیگر، آنچه در میدان اعدام اتفاق می‌افتاد، گاهی آخرین حلقه از زنجیره‌ای طولانی از تصمیم‌های اداری و سیاسی بود.

چه کسانی به لینگچی محکوم می‌شدند؟

این مجازات برای جرائمی در نظر گرفته شده بود که حکومت آنها را تهدیدی جدی علیه نظم سیاسی و اخلاقی جامعه می‌دانست.

شورش و خیانت به امپراتور، توطئه علیه حکومت، قتل پدر یا مادر و برخی قتل‌های خانوادگی از جمله جرائمی بودند که می‌توانستند مجازات لینگچی را در پی داشته باشند.

در اینجا باید به یک ویژگی نظام حقوقی چین توجه کرد: حکومت امپراتوری فقط از جرم به‌عنوان نقض قانون یاد نمی‌کرد؛ برخی جرائم را تعرض به نظم اخلاقی و سیاسی جهان اجتماعی می‌دانست.

برای نمونه، قتل پدر یا مادر در نگاه کنفوسیوسی، تخریب یکی از بنیادی‌ترین روابط انسانی محسوب می‌شد. به همین دلیل، حتی در مواردی که متهم از نظر روانی وضعیت غیرعادی داشت، نظام قضایی چینگ گاهی با شدت فوق‌العاده‌ای با او برخورد می‌کرد.

میدان اعدام؛ جایی که مجازات به نمایش عمومی تبدیل می‌شد

اعدام‌های عمومی در چین امپراتوری فقط برای پایان‌دادن به زندگی محکومان برگزار نمی‌شدند. این مراسم کارکردی سیاسی و تبلیغاتی هم داشتند.

حکومت می‌خواست مردم ببینند که عبور از خطوط قرمز سیاسی و اخلاقی چه پیامدی دارد.

در مورد لینگچی، محکوم را به محل اجرای حکم می‌آوردند و دست‌ها و بدنش را به چارچوبی چوبی می‌بستند. جلاد مسئول اجرای بخش اصلی مجازات بود و مأموران حکومتی نیز بر اجرای حکم نظارت می‌کردند.

در برخی تصاویر تاریخی، محکومان با طناب به تیرک بسته شده‌اند و مأموران در اطراف آنها حضور دارند. جمعیت نیز از فاصله نزدیک شاهد اجرای مجازات است.

البته باید توجه داشت که تصاویر باقی‌مانده از لینگچی عمدتاً متعلق به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هستند و نمی‌توان آنها را بدون احتیاط به تمام دوره‌های مینگ و چینگ تعمیم داد.

در واقع، بخشی از شهرت امروزی این مجازات مدیون همین تصاویر و عکس‌هایی است که در دوره پایانی امپراتوری ثبت شدند و بعدها به اروپا و آمریکا راه یافتند.

لیو جین؛ خواجه‌ای که سه روز با مجازات مرگ روبه‌رو بود

یکی از مشهورترین قربانیان لینگچی، «لیو جین» (Liu Jin) ، خواجه قدرتمند دربار سلسله مینگ بود.

او در دوران امپراتور ژنگ‌ده، در اوایل قرن شانزدهم میلادی، به یکی از بانفوذترین شخصیت‌های سیاسی چین تبدیل شد.

لیو جین از اعضای گروهی از خواجگان بانفوذ معروف به «هشت ببر» بود و به‌تدریج نفوذ گسترده‌ای بر دربار پیدا کرد. در دوره او، بسیاری از مقام‌های حکومتی برای حفظ موقعیت خود ناچار بودند با شبکه قدرت خواجگان کنار بیایند.

او به فساد، سوءاستفاده از قدرت، مصادره اموال و اعمال نفوذ در امور حکومتی متهم شد.

در سال ۱۵۱۰ میلادی، پس از سقوط سیاسی و دستگیری، به مجازات لینگچی محکوم شد.

در برخی منابع تاریخی درباره اعدام او از اجرای مجازات طی سه روز و واردکردن ۴۷۰۰ برش سخن گفته شده است. روایت مشهور دیگری نیز تعداد برش‌ها را بیش از سه هزار ذکر می‌کند.

یوان چونگ‌هوان؛ سرداری که به اتهام خیانت تکه‌تکه شد

شاید تلخ‌ترین نمونه تاریخی لینگچی، سرنوشت ژنرال «یوان چونگ‌هوان» (Yuan Chonghuan) باشد.

او از فرماندهان نظامی برجسته اواخر سلسله مینگ بود و در دفاع از مرزهای شمالی چین در برابر نیروهای منچو نقش مهمی داشت.

یوان چونگ‌هوان در نبردهای شمال شرقی، به‌خصوص در دفاع از نینگ‌یوان، به شهرت رسید. بااین‌حال، فضای آشفته سیاسی دربار مینگ، رقابت‌های نظامی و سوءظن‌های سیاسی سرانجام او را به متهمی خطرناک تبدیل کرد.

در سال ۱۶۳۰ میلادی، امپراتور چونگ‌جن او را به اتهام ارتباط پنهانی با دشمن و خیانت بازداشت کرد.

او سرانجام به مجازات لینگچی محکوم شد.

در کتاب تاریخی «مجموعه شمالی اواخر مینگ» (Mingji Beilüe) ، روایتی تکان‌دهنده از اعدام او وجود دارد. نویسنده مدعی است که مردم پکن از شدت نفرتی که نسبت به یوان پیدا کرده بودند، برای خرید تکه‌هایی از بدن او هجوم می‌آوردند.

در این روایت آمده است که برخی مردم گوشت او را می‌خریدند و می‌خوردند. همچنین گفته شده که او تا مدتی پس از آغاز اجرای حکم زنده بود.

البته این گزارش را باید در بستر فضای تبلیغاتی و سیاسی آن زمان خواند. یوان چونگ‌هوان قربانی یک اتهام سیاسی بزرگ شده بود و روایت‌های مربوط به اعدام او نیز از همان فضای خشونت‌آلود و آکنده از نفرت تأثیر پذیرفته‌اند.

نکته جالب‌تر اینکه حدود یک قرن و نیم بعد، امپراتور چیان‌لونگ از سلسله چینگ، پرونده او را دوباره بررسی کرد و اعتبار و وفاداری نظامی‌اش را به رسمیت شناخت.

به این ترتیب، مردی که به اتهام خیانت به کشور با یکی از هولناک‌ترین مجازات‌های امپراتوری کشته شده بود، بعدها در حافظه تاریخی چین به چهره‌ای قربانی بی‌عدالتی سیاسی تبدیل شد.

این سرنوشت به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک حکومت می‌تواند با استفاده از دستگاه قضایی، مخالفان یا حتی فرماندهان وفادار خود را به نماد خیانت تبدیل کند.

عکس‌هایی که پرده از واقعیت برداشتند

یکی از مهم‌ترین اسناد تصویری مربوط به لینگچی، مجموعه عکس‌هایی است که در اواخر دوران چینگ از اعدام‌های عمومی در پکن گرفته شده‌اند.

در آرشیو تاریخی دانشگاه بریستول، عکسی از اعدام فردی به نام «وانگ وی‌چین» (Wang Weiqin) وجود دارد که در ۳۱ اکتبر ۱۹۰۴ در میدان اعدام کای‌شی‌کو در پکن ثبت شده است.

او به قتل اعضای دو خانواده متهم شده بود و با مجازات لینگچی روبه‌رو شد.

این تصویر از اهمیت تاریخی زیادی برخوردار است؛ زیرا برخلاف نقاشی‌ها و روایت‌های ادبی، سندی تصویری از اجرای واقعی این مجازات در واپسین سال‌های امپراتوری چین به شمار می‌رود.

مجموعه «Historical Photographs of China» دانشگاه بریستول تصاویر دیگری از این نوع اعدام‌ها را نیز نگهداری می‌کند. برخی از این تصاویر متعلق به سال ۱۹۰۵ هستند.

این عکس‌ها نشان می‌دهند که لینگچی تا واپسین سال‌های عمر نظام امپراتوری چین همچنان وجود داشت.

سرانجام در ۲۴ آوریل ۱۹۰۵، پیشنهاد رسمی لغو مجازات‌های خشن، از جمله لینگچی، قطع سر و هتک حرمت جسد، به تصویب رسید.