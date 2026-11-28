دولت مورد حمایت عربستان، ائتلافی شکننده متشکل از تیپ‌های العمالقه، نیروهای سپر میهن و دیگر یگان‌های نظامی را در برابر حوثی‌های همسو با ایران رهبری می‌کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «میدل ایست آی» در مقاله ای به بررسی گروههای درگیر در جنگ یمن پرداخته که در ادامه آمده است.

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یمن، کشوری که جنگ داخلی در آن در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، اخیراً شاهد شدیدترین درگیری‌های نظامی طی چند سال گذشته بوده است. آتش‌بسی که در سال ۲۰۲۲ میان جنبش انصارالله، معروف به حوثی‌ها، که کنترل شمال کشور را در اختیار دارند، و نیروهای وفادار به دولت در جنوب برقرار شده بود، پس از آن فروپاشید که عربستان سعودی در ماه ژوئیه فرودگاه صنعا را بمباران کرد.

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در ماه‌های اوت و سپتامبر، حوثی‌ها حمله‌ای سریع را آغاز کردند و بخش بزرگی از سواحل غربی، از جمله بندر المخا، را دوباره به تصرف خود درآوردند. این پیشروی، مواضع آن‌ها را در فاصله نزدیکی از کشتی‌هایی قرار داد که از تنگه راهبردی باب‌المندب عبور می‌کنند.

حوثی‌ها اکنون عدن، دومین شهر بزرگ یمن و مقر دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی این کشور را هدف قرار داده‌اند؛ دولتی که از زمان تصرف پایتخت، صنعا، توسط این گروه در ۱۲ سال پیش، در عدن مستقر شده است.

در همین حال، حوثی‌ها محاصره ده‌ساله تعز را تشدید کرده‌اند، جاده منتهی به عدن را مسدود ساخته‌اند و احتمال تصرف این شهر را افزایش داده‌اند.

ائتلاف نظامی طرفدار دولت که از حمایت عربستان برخوردار است، از مجموعه متنوعی از یگان‌های مسلح و شبه‌نظامیان محلی تشکیل شده است. هر یک از این گروه‌ها اهداف، رهبران رقیب و خاستگاه‌های متفاوتی دارند؛ مسئله‌ای که به درگیری‌های داخلی و بی‌نظمی در این ائتلاف منجر شده است.

وفاداری‌ها در این ائتلاف مرتباً تغییر می‌کنند و دستخوش تحول می‌شوند. تیپ‌های العمالقه و نیروهای مقاومت ملی، هر دو در گذشته از حمایت امارات متحده عربی برخوردار بودند. رهبران هر دو گروه، مانند بسیاری از اعضای ائتلاف، اکنون در پی اختلاف ریاض و ابوظبی، از سوی عربستان تأمین مالی می‌شوند.

با گسترش درگیری‌ها در چندین جبهه، در ادامه نگاهی به مهم‌ترین بازیگران نظامی و سیاسی دخیل در این جنگ می‌اندازیم.

ائتلاف شورای رهبری ریاست‌جمهوری

از سال ۲۰۲۲، اداره رسمی یمن بر عهده شورای رهبری ریاست‌جمهوری (PLC) با هشت عضو بوده است؛ شورایی که ریاست آن را سیاستمداری به نام رشاد العلیمی بر عهده دارد. این شورا در سطح بین‌المللی به‌عنوان دولت یمن به رسمیت شناخته می‌شود و از حمایت عربستان سعودی برخوردار است.

چند تن از اعضای شورای رهبری ریاست‌جمهوری، فرماندهی یگان‌های نظامی خود را بر عهده دارند. این یگان‌ها در ظاهر بخشی از نیروهای مسلح یمن محسوب می‌شوند، اما در عمل به فرماندهان خود و حامیان خارجی آن‌ها پاسخ‌گو هستند.

۱. تیپ‌های العمالقه (غول‌ها)

این نیروها که عمدتاً از جنگجویان سلفی و قبایل جنوب یمن تشکیل شده‌اند، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی رزمی دارند.

فرمانده آن‌ها عبدالرحمن المحرمی، معروف به ابوزرعه، است؛ روحانی سلفی سابق و فرمانده نظامی اهل استان لحج که اکنون عضو شورای رهبری ریاست‌جمهوری است.

این یگان‌ها در ابتدا توسط امارات متحده عربی مسلح، آموزش داده و تأمین مالی شدند و برای مدت طولانی با شورای انتقالی جنوب (STC) ارتباط داشتند. اما از زمانی که ابوظبی در اوایل سال جاری میلادی حضور خود را در یمن کاهش داد، این نیروها در فهرست حقوق‌بگیران ریاض قرار گرفته‌اند.

آندریاس کریگ، دانشیار دانشکده مطالعات امنیتی کالج کینگ لندن، در گفت‌وگو با میدل‌ایست‌آی گفت: «ریاض توانسته است افرادی مانند ابوزرعه را با خود همراه کند، اما نتوانسته تمام شبکه‌های وابسته به آن‌ها را در ساختار خود ادغام کند. تیپ‌های العمالقه همچنان هویت جنوبی خود و روابط دیرینه‌شان با امارات را حفظ کرده‌اند.»

این نیروها از مجهزترین گروه‌های نظامی ائتلاف به شمار می‌روند. آن‌ها در سال ۲۰۱۷ نقشی کلیدی در بازپس‌گیری سواحل غربی از حوثی‌ها داشتند؛ هرچند از پشتیبانی هوایی امارات برخوردار بودند. همچنین در حال حاضر بخش مهمی از توان دفاعی دولت در عدن را تشکیل می‌دهند.

بسیاری از نیروهای العمالقه خود را جنوبی می‌دانند و تمایل چندانی به دفاع از مناطقی خارج از جنوب یمن ندارند.

۲. حزب اصلاح (Islah)

حزب اصلاح که نام رسمی آن «تجمع یمن برای اصلاح» است، یک جنبش سیاسی سنی با پیوندهای تاریخی با اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود. این حزب همچنین شامل نیروهای سلفی و قبایل مسلح است.

با وجود وابستگی‌های ایدئولوژیک این حزب، اصلاح یکی از عناصر مهم شبکه سیاسی و نظامی عربستان در یمن به شمار می‌رود.

با این حال، امارات مدت‌هاست با حزب اصلاح مخالف است و در عرصه بین‌المللی برای قرار گرفتن نام این حزب در فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش کرده است.

نفوذ حزب اصلاح به‌ویژه در تعز چشمگیر است؛ جایی که این حزب بر ساختار امنیتی دولت، از جمله محور نظامی تعز، تسلط دارد. این محور نظامی مسئول هماهنگی یگان‌هایی است که در برابر ۱۱ سال محاصره حوثی‌ها از شهر دفاع می‌کنند.

۳. نیروهای سپر میهن (Homeland Shield)

این نیروها که با نام «قوات درع الوطن» نیز شناخته می‌شوند، تحت فرماندهی عبدالرحمن اللحجی قرار دارند.

این تشکیلات در سال ۲۰۲۲ تأسیس شد و در سال بعد، با حمایت رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری، به‌عنوان یک یگان نظامی رسمی سازمان‌دهی شد.

برآورد می‌شود که این نیروها ۳۰ تا ۴۰ هزار رزمنده داشته باشند که عمدتاً از جوامع سلفی و قبایل استان‌های شرقی حضرموت و المهره جذب شده‌اند.

نیروهای سپر میهن در بازپس‌گیری حضرموت از نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب در ماه ژانویه نقشی کلیدی داشتند و اکنون در جبهه شرقی با حوثی‌ها می‌جنگند.

از این نیروها همچنین به‌عنوان نیروی پلیس برای سرکوب نارضایتی‌های داخلی استفاده شده است؛ از جمله در سرکوب تجمعات هواداران شورای انتقالی جنوب.

۴. نیروهای مقاومت ملی (National Resistance Forces)

فرماندهی این نیروها بر عهده طارق صالح است؛ برادرزاده و دستیار سابق علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن که در سال ۲۰۱۲ از قدرت کنار زده شد و در سال ۲۰۱۸ به دست حوثی‌ها، متحدان سابقش، کشته شد.

بسیاری از رزمندگان این گروه از بقایای گارد جمهوری وابسته به رئیس‌جمهور سابق هستند. این نیروها تا پیش از کودتای نافرجام شورای انتقالی جنوب در ژانویه، از حمایت امارات برخوردار بودند.

پس از آن، نیروهای مقاومت ملی تغییر موضع دادند و به‌جای امارات، تحت حمایت مالی عربستان سعودی قرار گرفتند.

برخلاف شورای انتقالی جنوب که مورد حمایت امارات است، نیروهای مقاومت ملی در ظاهر از حفظ وحدت یمن حمایت می‌کنند.

نیروهای مقاومت ملی از مقر فرماندهی خود در المخا، تا پیش از حمله گسترده حوثی‌ها در ماه‌های اوت و سپتامبر، کنترل بخش بزرگی از سواحل دریای سرخ را در اختیار داشتند. شمار نیروهای این گروه حدود ۵۰ هزار نفر برآورد می‌شد.

اما مواضع این نیروها در جریان حملات حوثی‌ها به‌شدت فروپاشید. طارق صالح در ۱۲ سپتامبر به ریاض گریخت و پس از آن، بخشی از نیروهای مقاومت ملی به مناطق دورافتاده حضرموت منتقل شدند.

کریگ معتقد است از دست رفتن المخا به معنای از دست رفتن «مهم‌ترین پایگاه سرزمینی، لجستیکی و سیاسی» نیروهای مقاومت ملی بوده است.

او می‌گوید: «توان این نیروها به‌شدت کاهش یافته است. آن‌ها هنوز نیروهای باتجربه‌ای در اختیار دارند، اما دیگر در کوتاه‌مدت نمی‌توانم آن‌ها را یک نیروی مستقل و قابل اتکا برای عملیات تهاجمی بدانم.»

۵. ائتلاف قبایل حضرموت (HTA)

ائتلاف قبایل حضرموت خواهان خودمختاری بیشتر برای این استان است؛ استانی که بخش بزرگی از ذخایر محدود نفت یمن را در خود جای داده و مدت‌هاست نارضایتی‌هایی نسبت به کنترل سیاسی و نظامی عدن بر آن وجود دارد.

این ائتلاف در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد و رهبری آن را عمرو بن حبریش، شیخ قبایل حضرموت، بر عهده دارد.

او خواستار افزایش اختیارات محلی در زمینه مدیریت منابع طبیعی، نیروهای امنیتی و امور سیاسی شده است.

شاخه نظامی این ائتلاف، یعنی نیروهای حفاظت حضرموت، خارج از کنترل دولت فعالیت می‌کند؛ با این حال، عربستان برای مقابله با نیروهای جنوبی مورد حمایت امارات تلاش کرده است این گروه را به خود نزدیک کند.

در دسامبر ۲۰۲۵، ائتلاف قبایل حضرموت تلاش کرد میدان‌های نفتی این استان را تصرف کند؛ اقدامی که در ادامه به کودتای نافرجام شورای انتقالی جنوب در همان ماه منجر شد.

بن حبریش در ژانویه، هم‌زمان با درگیری نیروهایش با شورای انتقالی جنوبِ مورد حمایت امارات، به عربستان سعودی سفر کرد.

در ماه ژوئیه، مقام‌های سعودی بدون ارائه توضیحی مانع بازگشت او به یمن شدند.

حوثی‌ها و متحدان آن‌ها

ائتلاف تحت سلطه حوثی‌ها یا انصارالله (به معنای یاوران خدا) قرار دارد؛ جنبشی که در دهه ۱۹۹۰ در استان صعده در شمال یمن ظهور کرد.

در حال حاضر شمار نیروهای این گروه حدود ۳۵۰ هزار نفر برآورد می‌شود. حوثی‌ها خواهان به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌عنوان دولت یمن در سطح بین‌المللی و پایان محاصره مستمر عربستان هستند؛ محاصره‌ای که موجب گرسنگی و بحران انسانی ویرانگری شده است.

ریشه‌های این جنبش به مذهب زیدیه بازمی‌گردد؛ شاخه‌ای اقلیت از اسلام شیعی که عمدتاً در مناطق مرتفع شمال یمن متمرکز است.

حوثی‌ها در پی مطالبات مربوط به خودمختاری مناطق شمالی، بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ بارها با دولت علی عبدالله صالح جنگیدند.

این گروه که اکنون عبدالملک الحوثی، برادر حسین بدرالدین الحوثی، بنیان‌گذار آن، رهبری‌اش را بر عهده دارد، در سپتامبر ۲۰۱۴ صنعا را تصرف کرد.

شش ماه بعد، عربستان سعودی ائتلافی نظامی را برای بازگرداندن دولت یمن به قدرت رهبری کرد.

در سال ۲۰۲۲، آتش‌بس غیررسمی با میانجی‌گری سازمان ملل باعث شد حوثی‌ها حدود ۳۰ درصد از خاک یمن را در اختیار داشته باشند؛ مناطقی که ۸۰ درصد جمعیت کشور در آن زندگی می‌کنند.

این گروه از حمایت گسترده نظامی و تاکتیکی ایران برخوردار بوده است؛ از جمله محموله‌هایی که امکان ساخت برخی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های موشکی و پهپادی ایران را برای آن‌ها فراهم کرده است.

حوثی‌ها همچنین از حزب‌الله لبنان حمایت دریافت کرده‌اند.

اگرچه حوثی‌ها اعلام می‌کنند دولت یمن هستند، اما در عمل فقط ایران آن‌ها را به‌عنوان دولت این کشور به رسمیت می‌شناسد.

شعار این گروه چنین است: «خدا بزرگ است، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نفرین بر یهودیان، پیروزی از آن اسلام است.»

حوثی‌ها از اکتبر ۲۰۲۳ حملاتی را علیه اسرائیل آغاز کرده‌اند. آن‌ها همچنین کشتی‌های مرتبط با اسرائیل و عربستان سعودی را که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند، هدف قرار داده‌اند.

این گروه بارها عربستان سعودی را نیز هدف حملات خود قرار داده است؛ از جمله فرودگاه ریاض.

حوثی‌ها طی یک دهه حکومت بر شمال یمن، با رهبران قبایل محلی ائتلاف‌هایی تشکیل داده‌اند؛ اما در عین حال با نارضایتی شیوخ و گروه‌های قبیله‌ای نیز روبرو بوده‌اند؛ گروه‌هایی که به گفته گزارش‌ها، رهبری حوثی‌ها در صنعا با اعمال فشار و زور آن‌ها را تحت سلطه خود درآورده است.

شورای انتقالی جنوب (STC)

شورای انتقالی جنوب دیگر قدرت و نفوذی را که ۱۲ ماه پیش داشت، در اختیار ندارد؛ اما همچنان آثار نفوذ آن در تحولات یمن دیده می‌شود.

این شورا یک نهاد سیاسی است که در آوریل ۲۰۱۷ و در پی مطالبات دیرینه برای تشکیل یک کشور مستقل در جنوب یمن ظهور کرد؛ کشوری که از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۰ به‌صورت مستقل وجود داشت.

در جریان جنگ، شورای انتقالی جنوب از حمایت سیاسی و مالی امارات برخوردار بود. این حمایت به شورا کمک کرد در سال ۲۰۱۹ عدن را تصرف کند و به قدرت مسلط در بخش بزرگی از جنوب یمن تبدیل شود.

این شورا در برابر حوثی‌ها با دولت یمن متحد بود. سه تن از رهبران آن، از جمله عیدروس الزبیدی، بنیان‌گذار شورا، عضو شورای رهبری ریاست‌جمهوری بودند.

در دسامبر ۲۰۲۵، نیروهای نخبه حضرموت وابسته به این شورا، مناطقی را در استان‌های حضرموت و المهره تصرف کردند. این اقدام می‌توانست کنترل تقریباً تمام قلمرو کشور سابق یمن جنوبی را در اختیار شورای انتقالی جنوب قرار دهد.

این تحولات خشم ریاض را برانگیخت. عربستان حملات هوایی علیه شورای انتقالی جنوب انجام داد و از ضدحمله‌ای به رهبری نیروهای سپر میهن و دیگر گروه‌ها حمایت کرد.

نیروهای شورای انتقالی جنوب عقب‌نشینی کردند و سپس مجبور به انحلال شدند.

عیدروس الزبیدی به ابوظبی گریخت، از شورای رهبری ریاست‌جمهوری کنار گذاشته شد و به خیانت متهم گردید.

امارات نیز تمام منابع و امکانات خود را از یمن خارج کرد و علاوه بر قطع کمک‌های نظامی، حمایت مالی از خدمات عمومی، از جمله بیمارستان‌ها، را نیز متوقف ساخت.

شورای انتقالی جنوب اکنون بخش عمده قدرت نظامی و سیاسی پیشین خود را از دست داده است. بسیاری از نیروهای وابسته به این شورا در حال حاضر به بلوک طرفدار دولت پیوسته‌اند و از عربستان سعودی حقوق دریافت می‌کنند.

با این حال، حمایت از هدف استقلال جنوب یمن همچنان در عدن و مناطق اطراف آن قوی است.

در این مناطق، اعتراضات طرفداران شورای انتقالی جنوب برگزار شده که با سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی طرفدار دولت روبرو شده است.

این شورا همچنین دفاتر خود را در سراسر کشور دوباره افتتاح کرده است.

کریگ در این باره می‌گوید: «عربستان سعودی در ژانویه موفق شد بخش بزرگی از ساختار نهادی شورای انتقالی جنوب را از بین ببرد، اما نتوانسته شبکه‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی‌ای را که این شورا بر پایه آن‌ها شکل گرفته بود، نابود کند.»

او اضافه می‌کند: «مسئله جنوب همچنان حل‌نشده باقی مانده است و ناتوانی عربستان سعودی در تأمین امنیت، ثبات اقتصادی و حکمرانی مؤثر، احتمالاً موجب تقویت دوباره جدایی‌طلبی در جنوب شده است.»

القاعده در شبه‌جزیره عربستان

القاعده در شبه‌جزیره عربستان (AQAP) با وجود سال‌ها عملیات ضدتروریستی، همچنان در بخش‌هایی از جنوب یمن حضور دارد.

هدف این گروه ایجاد یک امارت اسلامی در سراسر شبه‌جزیره عربستان است و به دلیل حملات گسترده و مرگبار علیه غیرنظامیان شناخته می‌شود.

با این حال، این گروه در مقایسه با یک دهه پیش بسیار ضعیف‌تر شده است؛ زمانی که بندر مکلا را به مدت یک سال تصرف و اداره کرد و بخش‌هایی از جنوب و شرق یمن را نیز تحت کنترل خود داشت.

امروزه القاعده در پایگاه‌هایی واقع در مناطق کوهستانی مستقر است و از آنجا یک شورش مسلحانه با شدت محدود را دنبال می‌کند. اهداف این حملات عمدتاً نیروهای جنوبی همسو با دولت هستند.

القاعده از سال ۲۰۲۲ تاکنون درگیری مستقیم با حوثی‌ها نداشته است. این دو گروه حتی مبادله زندانیان نیز انجام داده‌اند و القاعده به هماهنگی در عملیات قاچاق با حوثی‌ها متهم شده است.