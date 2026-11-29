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قاب صمیمانه الهام اخوان و همسرش در کنار دو بازیگر مشهور
تصویری تازه از الهام اخوان و همسرش در یک کافه و در کنار نسیم ادبی و شیدا یوسفی منتشر شده است.
به گزارش تابناک؛ تصویری تازه از الهام اخوان و همسرش در یک کافه و در کنار نسیم ادبی و شیدا یوسفی منتشر شده است.
بنا بر این گزارش؛ الهام اخوان، بازیگر سینما و تلویزیون، بهتازگی با انتشار ویدئویی از مراسم عروسی خود در اینستاگرام، خبر ازدواجش در ۳۸ سالگی را بهصورت رسمی اعلام کرد. حالا عکس جدید او و همسرش در یک دورهمی دوستانه با حضور دو بازیگر شناختهشده سینما و تلویزیون مورد توجه قرار گرفته است.
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