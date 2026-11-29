رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تأکید بر اینکه ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای کشور دارد، گفت: برای خروج از این وضعیت و رفع تهدیدات آمریکا، چاره‌ای جز شکستن محاصره دریایی وجود ندارد و طرح و تدابیر لازم نیز در این زمینه پیش‌بینی شده است.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به تحولات اخیر و محاصره دریایی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: آمریکا در جنگ ۴۰ روزه نتوانست به هیچ‌یک از اهداف خود دست پیدا کند و علاوه بر این، در عرصه بین‌المللی نیز با ناکامی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در مجامع بین‌المللی به‌ عنوان کشوری شکست‌خورده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در داخل آمریکا نیز شکاف‌ها و اختلافات سیاسی جدی بوجود آمده است و با توجه به شرایط موجود، آمریکایی‌ها نمی‌توانند با تحمیل یک جنگ دیگر، به اهدافی که در جنگ قبلی به آن دست نیافتند، برسند.

جوکار با تأکید بر آمادگی ایران برای مواجهه با هرگونه اقدام نظامی احتمالی، تصریح کرد: آمادگی لازم از هر جهت وجود دارد و این بار شرایط با گذشته متفاوت است. اگر آمریکایی‌ها دست به اقدام نظامی دیگری بزنند، منافع و پایگاه‌های آمریکا در هر نقطه‌ای که باشند، هدف قرار خواهند گرفت و در این زمینه هیچ‌گونه تعارفی وجود نخواهد داشت.

طرح آمریکا برای فشار اقتصادی؛ محاصره دریایی به جای جنگ مستقیم

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا از تقابل نظامی به فشار اقتصادی و محاصره دریایی، گفت: آمریکایی‌ها اکنون بیش از هر چیز بر محاصره دریایی و تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران متمرکز شده‌اند. در واقع، جنگ اقتصادی نیز بخشی از سناریوی آنهاست.

وی ادامه داد: با این حال، باید برای برون‌رفت از شرایط موجود فکری اساسی کرد؛ چراکه تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، به هر حال پیامدهایی برای کشور به دنبال خواهد داشت و در چنین شرایطی باید برای عبور از وضعیت فعلی، راهکار مؤثری در نظر گرفته شود.

جوکار با بیان اینکه اتکای صرف به مجامع بین‌المللی نمی‌تواند راهگشای حل این مسئله باشد، اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد مجامع بین‌المللی در این زمینه اقدام مؤثری انجام دهند؛ چراکه این نهادها عملاً تحت تأثیر نظام سلطه و قدرت‌های بزرگ قرار دارند. بنابراین، بهترین راه برای برداشته شدن تهدیدات و خروج از وضعیت فعلی، شکستن محاصره دریایی است.

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برای شکستن محاصره دریایی، طرح و تدابیر لازم پیش‌بینی شده است

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تأکید کرد: برای شکستن محاصره دریایی، راهکارهایی وجود دارد و تدابیر و طرح‌ریزی‌های لازم در مقابل سناریویی که آمریکایی‌ها طراحی کرده‌اند، انجام شده است. باید این تدابیر به‌گونه‌ای مؤثر واقع شود که بتوانیم محاصره را بشکنیم. در واقع، راه دیگری برای خروج از این وضعیت وجود ندارد.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی برای آمریکا و سایر کشورها خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی صرفاً متوجه ایران نیست و آمریکایی‌ها و کشورهای هم‌پیمان آنها نیز هزینه‌های این وضعیت را پرداخت می‌کنند. افزایش قیمت نفت یکی از پیامدهای این شرایط است و بسته ماندن تنگه هرمز نیز فشار اقتصادی قابل توجهی بر کشورهای اروپایی وارد کرده است.

جوکار افزود: بخش مهمی از نارضایتی‌هایی که امروز در اروپا نسبت به تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا شکل گرفته، به مسئله انرژی و هزینه‌هایی بازمی‌گردد که این کشورها در نتیجه جنگ و تنش‌های موجود متحمل شده‌اند. کشورهای منطقه نیز از این وضعیت متضرر شده‌اند و حتی برخی متحدان آمریکا نسبت به تحمیل چنین هزینه‌هایی بر خود اعتراض دارند.

تنگه هرمز پیش از پذیرش شروط ایران باز نخواهد شد

این نماینده مجلس با تأکید بر موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز قطعاً پیش از پذیرش هفت شرط جمهوری اسلامی ایران باز نخواهد شد و این مسئله خود فشار اقتصادی قابل توجهی بر آمریکا و کشورهای اروپایی وارد می‌کند.

وی با اشاره به تلاش آمریکا برای برجسته کردن مجدد موضوع هسته‌ای و طرح ادعاهایی درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران اظهار کرد: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با تکرار این مباحث به دنبال آن هستند که احساس پیروزی را از مردم ایران بگیرند و در عرصه بین‌المللی نیز تصویری از پیروزی برای خود ایجاد کنند؛ در حالی که این اقدامات نمی‌تواند واقعیت ناکامی آنها در دستیابی به اهدافشان را تغییر دهد.

جوکار در ادامه با اشاره به احتمال تغییر معادلات منطقه‌ای گفت: شاید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که آمریکایی‌ها در نهایت چاره‌ای جز رها کردن منطقه و خروج از آن نداشته باشند؛ چراکه با توجه به شرایط موجود، راهکار دیگری برای آنها باقی نمانده است.

اولویت نیروهای مسلح و دولت، پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح است

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت بی‌نتیجه ماندن مسیر دیپلماسی، شکستن محاصره دریایی به یک ضرورت تبدیل خواهد شد، گفت: “همان‌طور که اشاره کردم، برای خروج از این شرایط راهی جز شکستن محاصره دریایی وجود ندارد و در این زمینه نیز طرح مناسبی تدوین شده است که باید در زمان مقتضی به اجرا درآید.”

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این طرح در آینده نزدیک انجام خواهد شد، اظهار کرد: امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر رخ دهد؛ چراکه شرایط فعلی برای کشور مطلوب نیست.

جوکار در پایان تأکید کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت برنامه‌ریزی برای خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح تأکید کرده‌اند، این موضوع اکنون در زمره اولویت‌های نیروهای مسلح و دولت قرار دارد و هر دو باید در این زمینه اقدام جدی انجام دهند.