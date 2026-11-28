نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۶
وزیر جهاد کشاورزی از تعیین نرخ خرید تضمینی در سال ۱۴۰۶ به میزان ۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان برای هر کیلوگرم گندم خبر داد و گفت: این نرخ امروز به صورت رسمی ابلاغ میشود.
به گزارش تابناک غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده، اظهار کرد: قیمت تعیینشده، حداقل نرخ تضمینی دولت برای خرید محصول گندم از کشاورزان است.
وی افزود: کشاورزان در صورت پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی کارخانههای آرد، بخش خصوصی و واحدهای صنفی و صنعتی، میتوانند محصول خود را با نرخ بالاتری به فروش برسانند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره کسر حق بیمه از مطالبات گندمکاران توضیح داد: این اقدام در چارچوب تکالیف قانونی انجام میشود؛ بهگونهای که دولت در زمان کشت، سهم حق بیمه کشاورزان را پرداخت میکند و هنگام خرید محصول، مبلغ پرداختشده از مطالبات آنان کسر میشود.
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