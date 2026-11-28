فینال رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۶ فوتبال ساحلی آسیا روز شنبه بین تیم‌های ملی ایران و ژاپن در ورزشگاه «بام نان خم» تایلند برگزار شد که با نتیجه ۳ بر یک به سود ملی پوشان کشور همراه بود تا این تیم برای سومین دوره متوالی به جام قهرمانی این رقابت‌ها برسد. شاگردان علی نادری در ایران در حالی به فینال راه یافتند که در مرحله گروهی موفق به پیروزی مقابل افغانستان، ویتنام و لبنان شدند. این تیم سپس با عربستان سعودی در یک چهارم نهایی بازی کرد و در دیدار نیمه نهایی بار دیگر با لبنان رو برو شد که آنها را هم برد تا مقابل سامورایی‌ها قرار بگیرد. این سومین قهرمانی متوالی و پنجمین قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در آسیا است.