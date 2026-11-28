سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با اعلام افزایش اعتبارات این سازمان از ۵۰ همت به ۲۰۹ همت، مدعی شد طی دو سال ۶۵درصد بیشتر از کل دوران بهزیستی شغل ایجاد کرده‌ایم!



به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک سید جواد حسینی در نشست خبری روز شنبه گفت: مستمری مددجویان در این دوره ۱۵۸ درصد رشد داشته است. وی در عین حال با اشاره به فاصله میان منابع موجود و نیازهای جامعه هدف، تورم بالا را از عوامل تأثیرگذار بر قدرت خرید و خدمات حمایتی عنوان کرد.

رئیس سازمان بهزیستی در این نشست خبری با اشاره به اینکه بیش از ۷ میلیون نفر، معادل حدود ۹ درصد خانوارهای کشور، تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند، اظهار کرد: اعتبارات بهزیستی از ۵۰ همت به ۲۰۹ همت رسیده که بیانگر رشد ۳۱۷.۵ درصدی است.

حسینی در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک درباره میزان واقعی این افزایش با در نظر گرفتن تورم و تغییرات نرخ ارز، این رشد را در مقایسه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها قابل توجه دانست. خبرنگار تابناک نیز در واکنشی طنزآمیز گفت: «لطفاً با حقوق ما مقایسه نکنید؛ ما از زیر خط فقر به فقر درازکش سقوط کرده‌ایم.»

رئیس سازمان بهزیستی کشور: همه ما زیر خط فقریم! در طی دو سال ۶۵درصد بیشتر از کل تاریخ بهزیستی، شغل ایجاد کرده‌ایم

حاشیه و متن نشست دکتر سید جواد حسینی



رئیس سازمان بهزیستی با پذیرش فاصله میان منابع و نیازهای موجود، تأکید کرد که افزایش اعتبارات به‌تنهایی به معنای رفع همه مشکلات جامعه هدف نیست و شرایط اقتصادی و تورم همچنان بر میزان اثربخشی حمایت‌ها تأثیر می‌گذارد.

حمایت از زنان سرپرست خانوار و برنامه‌های اشتغال

حسینی با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار گفت: نزدیک به ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. بر اساس برنامه‌های حمایتی، تمام زنان سرپرست خانوار ساکن مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از بیمه اجتماعی بازنشستگی رایگان برخوردار می‌شوند و بابت این بیمه مبلغی از آنان دریافت نمی‌شود.

در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک درباره وضعیت این زنان و حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای آنان، رئیس سازمان بهزیستی گفت: تاکنون ۲ هزار نفر از این زنان بازنشسته شده‌اند و حداقل ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. همچنین علاوه بر تسهیلات عمومی، کمک‌های سرمایه‌ای بین ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای تأمین تجهیزات مورد نیاز فعالیت اقتصادی به این گروه اختصاص یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از ایجاد ۱۳۰ هزار فرصت شغلی طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان، ۶۵ درصد بیشتر از مجموع فرصت‌های شغلی ایجادشده در تمام سال‌های فعالیت سازمان است. به گفته حسینی، یکی از رویکردهای جدید سازمان، توسعه مشاغل گروهی و تعاونی با هدف افزایش پایداری اشتغال مددجویان است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد افراد تحت پوشش بهزیستی در دهک اول درآمدی قرار دارند، مشارکت‌های مردمی را یکی از منابع مهم تأمین نیازهای جامعه هدف دانست و از رشد ۱۷۴ درصدی این مشارکت‌ها نسبت به دوره گذشته خبر داد.

افزایش اعتبارات معلولان، مسکن و خدمات سالمندی

حسینی درباره اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز اظهار کرد: اعتبارات این قانون از ۱۳ همت به ۸۲ همت افزایش یافته و میزان تحقق اعتبارات آن از ۳.۶۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت مسکن خانواده‌های دارای چند عضو معلول گفت: در حال حاضر ۸ هزار خانوار دارای دو عضو معلول همچنان فاقد مسکن هستند و برای تأمین مسکن این خانواده‌ها تفاهم‌نامه‌ای با هدف خانه‌دار شدن آنان طی دو سال منعقد شده است. همچنین طی دو سال گذشته ۲۵ هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف ایجاد شده و ۴۴ خانواده دارای پنج عضو معلول و بیشتر نیز صاحب خانه خواهند شد.

رئیس سازمان بهزیستی از افزایش مأموریت‌های این سازمان از ۶ مأموریت به ۱۷۲ مأموریت خبر داد و گفت: این گسترش وظایف با ساختار و اعتبارات فعلی سازمان تناسب ندارد و یکی از چالش‌های جدی بهزیستی محسوب می‌شود.

در حوزه سالمندی نیز حسینی از اجرای طرح‌های مرتبط با ایجاد شهرهای دوستدار سالمند خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹ شهر در این زمینه فعالیت دارند و ۵۱ هزار زن سالمند تنها در طرح توانمندسازی قرار گرفته‌اند. همچنین سند اشتغال سالمندی تدوین شده و نقشه جامع اقتصاد نقره‌ای در ۱۴ جلد رونمایی شده است.

به گفته وی، سازمان بهزیستی در حوزه تجهیزات توانبخشی نیز به دنبال تقویت تولید داخلی است و در همین راستا دو شرکت دانش‌بنیان در زمینه تولید ویلچر برقی فعالیت می‌کنند. هماهنگی با سازمان غذا و دارو برای تأمین سمعک و افزایش کمک‌هزینه درمان و وسایل توانبخشی متناسب با تورم نیز از دیگر اقدامات اعلام‌شده در این حوزه است.

حسینی در پایان از افتتاح ۵۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸۳ میلیارد تومان همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت خبر داد.