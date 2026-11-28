رئیس‌جمهور با گرامیداشت یاد شهدای این نیرو به‌ویژه شهدای ناوشکن دنا، بر اهمیت اقتدار دریایی، حفاظت از مرزهای آبی و تأمین امنیت آبراه‌های راهبردی منطقه تأکید کرد و هم‌افزایی نیروهای دریایی ارتش و سپاه را از الزامات تقویت امنیت پایدار در پهنه‌های آبی کشور و منطقه دانست.

به گزارش تابناک،، رئیس جمهور در پیامی به مناسبتجمهوری اسلامی ایران با اشاره بهو عملیات مروارید، این رویداد را نمادی از اراده و ایستادگی دریادلان نیروی دریایی ارتش در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور توصیف کرد و یادآور شد که جان‌فشانی و ازخودگذشتگی نیروهای دریایی در مقاطع مختلف تاریخی، برگ‌های ماندگاری در تاریخ پرافتخار ایران رقم زده است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به تجربه‌های دشوار دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیل‌شده به کشور، بر نقش ایثار و فداکاری مدافعان میهن در پاسداری از امنیت و استقلال ایران تأکید کرد.

دکتر پزشکیان در ادامه، با اشاره به اهمیت راهبردی دریاها و آبراه‌های منطقه، به‌ویژه تنگه هرمز، نقش نیروی دریایی را در صیانت از حاکمیت ملی، حفاظت از مرزهای آبی و تأمین امنیت خطوط مواصلاتی حائز اهمیت دانست.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت تکیه بر دانش و فناوری بومی، سرمایه انسانی متخصص و توانمندی‌های صنعتی، تقویت آمادگی دفاعی و هم‌افزایی نیروهای دریایی ارتش و سپاه را زمینه‌ساز ارتقای امنیت پایدار و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های دریایی در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور عنوان کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یادآور حماسه‌آفرینی و جان‌فشانی دریادلانی است که با ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی، در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور، برگ‌های ماندگاری در تاریخ پرافتخار این سرزمین رقم زده‌اند. حماسه ماندگار هفتم آذر و عملیات غرورآفرین مروارید، نمادی از اراده استوارمردانی است که پاسداری از میهن را رسالتی بزرگ و فراتر از هر دشواری و مخاطره دانستند.

امروز، در شرایطی که دریاها و آبراه‌های راهبردی منطقه به ویژه تنگه هرمز در کانون تحولات و رقابت‌های پیچیده امنیتی و اقتصادی قرار دارند، نقش نیروی دریایی در صیانت از حاکمیت ملی، حفاظت از مرزهای آبی، تأمین امنیت خطوط مواصلاتی و پاسداری از منافع راهبردی کشور، اهمیتی دوچندان یافته است. اقتدار دریایی کشور، علاوه بر توان دفاعی و آمادگی عملیاتی، بر دانش و فناوری بومی، سرمایه انسانی متخصص و توانمندی‌های صنعتی متکی است و نیروی دریایی ارتش در این عرصه، رسالتی خطیر و تعیین‌کننده بر عهده دارد.

تجربه‌های دشوار سال‌های دفاع مقدس، به‌ویژه تحمیل دو جنگ ناجوانمردانه به کشور، بار دیگر نشان داد پاسداری از امنیت و استقلال میهن، مسئولیتی توام با ایثار و فداکاری است. جان‌فشانی دریادلان جلوه‌ای از این روحیه پرافتخار و گواهی بر عزم استوار مدافعان ایران در صیانت از عزت و منافع ملی است. یاد و نام شهدای سرافراز نیروی دریایی و همه مدافعان میهن، به‌ویژه شهدای ناوشکن دنا، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده خواهد ماند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی دریایی، این روز را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیز خانواده‌های صبور و فداکار این عزیزان که همواره همراه و پشتیبان آنان هستند، تبریک می‌گویم و از مجاهدت‌های خالصانه و مسئولانه این مجموعه در پاسداری از امنیت، استقلال و منافع ملی کشور قدردانی می‌کنم.

اطمینان دارم با اتکا به دانش و توان فرزندان کشورمان، تقویت آمادگی و توانمندی‌های دفاعی و هم‌افزایی نیروهای دریایی ارتش و سپاه، می‌توان امنیت پایدار را در پهنه‌های آبی کشور و منطقه تقویت کرد و از ظرفیت‌های دریایی در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور بهره بیشتری برد. از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همه دریادلان ایران عزیز را تحت هدایت‌ها و فرامین رهبری عالی‌قدر مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

