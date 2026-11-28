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انهدام یک پهپاد شناسایی بر فراز تنگه هرمز
یک فروند پهپاد شناسایی توسط نیروی پدافندهوایی ارتش، بر فراز تنگه هرمز منهدم شد.
به گزارش تابناک از روابط عمومی ارتش، یک فروند پهپاد شناسایی دشمن متجاوز بر فراز تنگه هرمز و بر روی آبهای خلیج فارس، توسط سامانههای بومی نیروی پدافند هوایی ارتش شناسایی و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور منهدم شد.
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