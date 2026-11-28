به گزارش تابناک از روابط عمومی ارتش، یک فرونددشمن متجاوز بر فرازو بر روی آب‌های، توسط سامانه‌های بومی نیرویشناسایی و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور منهدم شد.