اگر به دنبال پیشرفت در محیط کار هستید لازم است آگاه باشید که سخت‌کوشی به‌تنهایی ناکارآمد است و آنچه واقعاً مسیر حرفه‌ای افراد را تغییر می‌دهد، خودآگاهی است.

به گزارش تابناک، بسیاری از کارکنان تصور می‌کنند اگر بیشتر کار کنند، ساعت‌های طولانی‌تری در محل کار بمانند و مسئولیت‌های بیشتری بپذیرند، به‌طور طبیعی به موفقیت شغلی خواهند رسید؛ اما در دنیای حرفه‌ای امروز، تنها تلاش کافی نیست!

به نقل از اینترپنور، در سال‌های اول شروع فعالیت حرفه‌ای، بسیاری از افراد تصور می‌کنند تنها راه موفقیت این است که بیشتر از دیگران کار کنند. اضافه‌کاری، پذیرفتن تمام مسئولیت‌ها، پاسخ مثبت به همه درخواست‌ها و پر نگه‌داشتن برنامه کاری، معمولاً نشانه تعهد و انگیزه تلقی می‌شود.

اما بسیاری از کارکنان، پس از مدتی با این پرسش روبه‌رو می‌شوند: چرا با وجود تمام این تلاش‌ها، دیگران سریع‌تر پیشرفت می‌کنند؟

واقعیت این است که در بسیاری از سازمان‌ها، پیشرفت حرفه‌ای فقط به میزان سخت‌کوشی وابسته نیست. افراد موفق معمولاً علاوه بر تلاش، درک عمیق‌تری از محیط کاری، روابط سازمانی و تصویری که از خود ارائه می‌دهند، دارند. آن‌ها می‌دانند چگونه اعتماد جلب کنند، چگونه تصمیم بگیرند و چگونه خود را با نیازهای واقعی سازمان هماهنگ کنند.

رفتارهای کوچکی که بی‌سروصدا مانع پیشرفت می‌شوند

بسیاری از افراد تصور می‌کنند برای رشد شغلی فقط به مهارت‌های فنی بیشتر نیاز دارند. اما در عمل، گاهی رفتارهای کوچک و روزمره تأثیر بسیار بیشتری بر مسیر حرفه‌ای افراد می‌گذارند.

یکی از این رفتارها چیزی است که کارشناسان «قهرمان‌سازی از خود» می‌نامد؛ یعنی زمانی که فرد موفقیت‌های تیمی را به نام خود ثبت می‌کند و مدام به‌جای «ما» از «من» استفاده می‌کند.

شاید این رفتار در ظاهر بی‌اهمیت به نظر برسد، اما در بلندمدت باعث فرسایش اعتماد و دشوارتر شدن همکاری‌های تیمی می‌شود. در محیط‌های حرفه‌ای، مدیران معمولاً افرادی را ترجیح می‌دهند که توانایی کار گروهی و ایجاد حس مشارکت داشته باشند.

مسئله دیگر، نحوه برخورد افراد با بازخورد است. کارکنان موفق معمولاً از بازخورد برای رشد استفاده می‌کنند، اما برخی دیگر بلافاصله حالت دفاعی به خود می‌گیرند و تلاش می‌کنند توضیح بدهند یا از عملکردشان دفاع کنند. همین تفاوت کوچک به‌سرعت قابل مشاهده است. اگر واکنش اولیه شما به انتقاد، توجیه‌کردن باشد نه تأمل‌کردن، احتمالاً روند رشد خود را کند می‌کنید.

یکی دیگر از اشتباه‌های رایج، تردید در تصمیم‌گیری است. افرادی که حتی تصمیم‌های کوچک را مدام به سطوح بالاتر ارجاع می‌دهند، ناخواسته این پیام را منتقل می‌کنند که به قضاوت خود اعتماد ندارند. در حالی که مدیران ارشد فقط به‌دنبال افرادی نیستند که وظایف را اجرا کنند؛ آن‌ها به‌دنبال افرادی هستند که قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری داشته باشند.

شکاف میان تصویری که از خود داریم و چیزی که دیگران می‌بینند

ریشه بسیاری از مشکلات حرفه‌ای در فاصله میان «برداشت فرد از خودش» و «تجربه دیگران از او» قرار دارد. ممکن است فردی خود را سخت‌کوش، متعهد و حرفه‌ای بداند، اما همکارانش او را فردی کنترل‌گر و تدافعی ببینند و از کار گروهی با او گریزان باشند. این شکاف اگر شناسایی نشود، به‌تدریج مانع رشد حرفه‌ای می‌شود.

او پیشنهاد می‌کند افراد برای افزایش خودآگاهی، چند رفتار ساده را در طول هفته زیر نظر بگیرند:

چند بار از «من» به‌جای «ما» استفاده می‌کنند؟

اولین واکنششان به انتقاد چیست؟

چه تصمیم‌هایی را می‌توانند خودشان بگیرند اما به دیگران ارجاع می‌دهند؟

ثبت این الگوها روی کاغذ می‌تواند در مدت کوتاهی تصویر واضح‌تری از رفتار حرفه‌ای فرد ارائه دهد.

خودآگاهی در ابتدای مسیر شغلی چگونه دیده می‌شود؟

خودآگاهی در سال‌های ابتدایی کار مفهومی انتزاعی یا پیچیده نیست. این ویژگی در رفتارهای بسیار ساده و کاربردی دیده می‌شود. اولین قدم، درک نحوه کار واقعی سازمان است. اینکه کدام تیم‌ها درآمد ایجاد می‌کنند، کدام بخش‌ها هزینه‌ها را مدیریت می‌کنند و چرا بعضی پروژه‌ها توجه بیشتری دریافت می‌کنند.

دومین موضوع، پرسیدن سؤال‌های بهتر است. نه فقط اینکه «چه کاری باید انجام شود» ، بلکه اینکه «چرا این کار اهمیت دارد». سومین نکته نیز درخواست فعالانه برای دریافت بازخورد و عمل‌کردن سریع به آن است.

بهتر است افراد برای شروع می‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند:

ساختار سازمان خود را بهتر بشناسند.

با سه نفر خارج از تیم خود ارتباط حرفه‌ای برقرار کنند.

در جلسات، پرسش‌های مرتبط و فکرشده مطرح کنند.

هر هفته حداقل یک بازخورد مشخص دریافت و روی آن کار کنند.

همین تغییرات کوچک می‌تواند نشانه‌های مهمی از رشد حرفه‌ای ایجاد کند.

گذار از «انجام‌دادن» به «مدیریت کردن»

هرچه افراد در مسیر شغلی رشد می‌کنند، معیار موفقیت نیز تغییر می‌کند. در مراحل ابتدایی، تمرکز بیشتر بر خروجی فردی است؛ یعنی اینکه چه میزان کار انجام می‌دهید. اما در سطوح بالاتر، موضوع اصلی «تأثیرگذاری» است.

این یعنی توانایی ساختن روابط مؤثر با مدیران ارشد، ایجاد فضایی که اعضای تیم بتوانند صادقانه بازخورد بدهند و همچنین مدیریت تصویری که تیم در سطح سازمان دارد. در این مرحله، خودآگاهی فقط به شناخت خود محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل درک کل سیستم و روابط سازمانی نیز می‌شود.

برای ایجاد این تغییر، افراد باید:

با مدیران ارشد درباره اولویت‌هایشان گفت‌وگو کنند.

از اعضای تیم بپرسند چگونه می‌توانند مدیر بهتری باشند.

از تیم‌های همکار درباره نحوه تعامل خود بازخورد مستقیم بگیرند.

بسیاری از افراد برای انجام این کارها بیش از حد صبر می‌کنند.

عادت ساده‌ای که در بلندمدت اثر بزرگی دارد

خودآگاهی در لحظه‌های بزرگ ساخته نمی‌شود؛ بلکه نتیجه عادت‌های کوچک اما مداوم است.

یکی از مؤثرترین روش‌ها، مرور هفتگی عملکرد است:

ابتدای هفته مشخص کنید موفقیت برای شما چه معنایی دارد.

در میانه هفته، برنامه را براساس واقعیت‌های موجود تنظیم کنید.

پایان هفته بررسی کنید چه چیزهایی موفق بودند و چرا.

این چرخه ساده کمک می‌کند افراد به‌جای فرضیات ذهنی، بر واقعیت تمرکز کنند.

در نهایت، سخت‌کوشی همچنان مهم است، اما مزیت اصلی نیست. افرادی که سریع‌تر پیشرفت می‌کنند معمولاً بهتر می‌دانند چگونه دیده می‌شوند، تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند و واقعاً در کجا برای سازمان ارزش ایجاد می‌کنند.

آن‌ها سریع‌تر خود را تطبیق می‌دهند و به‌جای تکیه بر برداشت‌های شخصی، با واقعیت‌های محیط کاری هماهنگ می‌شوند. این همان چیزی است که خودآگاهی در اختیار افراد قرار می‌دهد؛ مهارتی که برخلاف بسیاری از فرصت‌های شغلی، می‌توان از همین امروز شروع به ساختن آن کرد.