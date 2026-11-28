فرصتی برای هدیه دادن اینترنت و مکالمه در روز مادر
همراه اول به مناسبت روز مادر، دو بسته ترکیبی اینترنت و مکالمه با اعتبار سهروزه را برای مشترکان دائمی و اعتباری خود در نظر گرفته تا آنها بتوانند در این مناسبت، متناسب با نیازشان از اینترنت و مکالمه بیشتری استفاده کنند.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، این دو بسته از روز شنبه ۷ آذر تا پایان روز سهشنبه ۱۰ آذر در دسترس مشترکان قرار دارند و امکان خرید و فعالسازی آنها در این بازه فراهم است.
بسته اول شامل ۲ گیگابایت اینترنت و ۲۰۰ دقیقه مکالمه درونشبکه و ثابت با قیمت ۲۸ هزار تومان است. مشترکانی که به حجم بیشتری از اینترنت و مکالمه نیاز دارند هم میتوانند بسته دوم را با ۶ گیگابایت اینترنت و ۶۰۰ دقیقه مکالمه درونشبکه و ثابت، به قیمت ۶۳ هزار تومان تهیه کنند.
این بستهها هم برای استفاده شخصی و هم برای هدیه دادن به دیگران قابل خرید هستند و مشترکان میتوانند هزینه آنها را بهصورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت کنند. خرید و فعالسازی بستهها از طریق نرمافزار «همراه من» یا با شمارهگیری کد دستوری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۷۲ مربع» امکانپذیر است.
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