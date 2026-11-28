به گزارش تابناک، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی نوشت:

«هفتم آذر، روز بزرگداشت نگاهبانان سلحشور و دریادل خلیج فارس و تنگه هرمز را گرامی می‌داریم. نیروی دریایی ارتش، حقیقتاً از عناصر و مؤلفه‌های اقتدار ایران اسلامی است.

این نیروی الهی و ولایتمدار، مأمور صیانت از اقتدار دریایی و میراث‌دار خون پاک شهدای ناوهای دنا، جوشن، سهند و سبلان است. دریادلان ارتشی ما هم‌قدم و هم‌نفس با برادران سپاهی‌شان در برابر غرش توپ‌های متجاوزان مستکبر، ایستادند و شر وجود نحس آمریکا را از خلیج فارس کم کردند. آمریکایی‌ها دیگر خواب حضور و جولان در خلیج فارس را هم نخواهند دید؛ چرا که شاخاب پارسی، تحت کنترل سلحشوران ولایتمدار ارتشی و سپاهی ایران اسلامی است.

نیروی دریایی ارتش، امروز از شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند را تحت سیطره دارد و پنجه در پنجه‌ی آمریکایی‌ها نهاده است. قطعاً و یقیناً پیروزی و ظفر از آن قوای مسلح مؤمن ما خواهد بود. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون.

به روان پاک همه شهدای نیروی دریایی اعم از ارتشی و سپاهی و بویژه ۱۰۴ شهید سرافراز ناو دنا، آن دریادلان جاودانه‌ای که خون پاکشان در پهنه‌ی نیلگون دریا، سندی ماندگار از وفاداری به میهن شد، درود می‌فرستیم؛ چه آنان که پیکر مطهرشان به آغوش وطن بازگشت و چه آنان که در ژرفای آب‌های نیلگون، آرام گرفتند.»