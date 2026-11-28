آرژانتین در کنار آمریکا، قطر، کانادا و سایر صادرکنندگان وارد بازی LNG شده تا صحنه رقابت برای تسلط بر بازار گاز جهان شدت بیشتری بگیرد و شاهد فاز جدیدی از رقابت جهانی در حوزه انرژی باشیم.

به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، آرژانتین می‌خواهد از واردکننده انرژی به صادرکننده بزرگ گاز تبدیل شود؛ پروژه ۵۱ میلیارد دلاری LNG با اتکا به ذخایر عظیم شیل، سرمایه خارجی و زیرساخت‌های صادراتی، یکی از بلندپروازانه‌ترین برنامه‌های انرژی این کشور است.

در حالی‌که رقابت جهانی برای تأمین گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) وارد مرحله تازه‌ای شده و کشورها برای تصاحب سهم بیشتری از بازار آینده میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند، آرژانتین در حال تلاش برای تغییر جایگاه خود در نقشه انرژی جهان است. کشوری که نه‌چندان دور برای تأمین نیاز داخلی گاز به واردات وابسته بود، اکنون می‌خواهد ذخایر عظیم گاز شیل خود را به موتور صادرات، درآمد ارزی و رشد اقتصادی تبدیل کند.

بیشتر بخوانید:

مروری بر قربانیان پنهان بحران انرژی!

بزرگ‌ترین موج LNG تاریخ در راه است!

در مرکز این تحول، پروژه‌ای قرار دارد که ارزش سرمایه‌گذاری آن حدود ۵۱ میلیارد دلار برآورد شده است؛ طرحی که با مشارکت شرکت آرژانتینی YPF، شرکت ایتالیایی Eni و سرمایه‌گذار اماراتی XRG دنبال می‌شود و قرار است گاز منطقه واکا موئرتا را به LNG تبدیل کرده و به بازارهای بین‌المللی صادر کند. بر اساس گزارش رویترز، شرکای پروژه در آستانه تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری قرار دارند؛ تصمیمی که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انرژی آمریکای لاتین را وارد مرحله اجرایی کند.

واکا موئرتا؛ برگ برنده آرژانتین

مهم‌ترین دارایی آرژانتین در این رقابت، میدان عظیم شیل واکا موئرتا در حوضه نئوکن است؛ منطقه‌ای که به یکی از کانون‌های اصلی رشد تولید نفت و گاز کشور تبدیل شده است. افزایش تولید این میدان در سال‌های اخیر، زمینه را برای کاهش واردات انرژی، افزایش صادرات منطقه‌ای و حرکت به سمت توسعه زیرساخت‌های LNG فراهم کرده است. آرژانتین در حال حاضر از طریق خطوط لوله، گاز خود را به بازارهایی مانند شیلی صادر می‌کند و هم‌زمان در تلاش است مسیرهای صادراتی جدیدی به کشورهای منطقه و بازار جهانی ایجاد کند. اما صادرات LNG، برخلاف صادرات گاز از طریق خطوط لوله، امکان دسترسی به بازارهای دورتر و متنوع‌تری را فراهم می‌کند؛ از اروپا گرفته تا آسیا، جایی که تقاضا برای گاز و امنیت تأمین انرژی همچنان اهمیت بالایی دارد.

به همین دلیل، هدف آرژانتین صرفاً افزایش تولید گاز نیست؛ این کشور می‌خواهد زنجیره‌ای کامل از تولید، انتقال، فرآوری، مایع‌سازی و صادرات ایجاد کند تا بتواند گاز واکا موئرتا را به یک محصول قابل رقابت در بازار جهانی تبدیل کند.

پروژه ۵۱ میلیارد دلاری چگونه کار می‌کند؟

فاز نخست پروژه Argentina LNG قرار است با استفاده از دو واحد شناور مایع‌سازی گاز (FLNG) ، سالانه ۱۲ میلیون تن LNG تولید کند. ظرفیت هر واحد حدود ۶ میلیون تن در سال خواهد بود و شروع فعالیت این فاز برای حوالی سال ۲۰۳۰ هدف‌گذاری شده است. در صورت اضافه شدن واحد سوم، ظرفیت کل پروژه می‌تواند به ۱۸ میلیون تن در سال برسد. مدل شناور مایع‌سازی به آرژانتین اجازه می‌دهد بخشی از زیرساخت‌های سنگین و زمان‌بر ساحلی را با راهکاری متفاوت توسعه دهد؛ البته این پروژه همچنان به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در تولید گاز، خطوط لوله، تأسیسات فرآوری و زیرساخت‌های انتقال نیاز دارد.

بر اساس طرح اعلام‌شده، گاز تولیدی واکا موئرتا از طریق شبکه اختصاصی انتقال به تأسیسات فرآوری و سپس به واحدهای شناور منتقل خواهد شد. این ساختار قرار است زنجیره صادراتی مستقلی ایجاد کند که وابستگی آن به شبکه مصرف داخلی کمتر باشد و امکان عرضه پایدار به بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

آرژانتین برای جذب چنین سرمایه‌ای، از رژیم مشوق سرمایه‌گذاری بزرگ RIGI نیز استفاده می‌کند؛ چارچوبی که با هدف ایجاد ثبات و ارائه مشوق‌های مالیاتی، گمرکی و ارزی برای پروژه‌های بزرگ طراحی شده است. پروژه Argentina LNG در نوامبر ۲۰۲۶ به این رژیم پیوسته و تأیید رسمی آن را دریافت کرده است؛ اتفاقی که یکی از موانع مهم پیش روی سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌دهد.

آرژانتین دنبال چیست؟

هدف اصلی دولت آرژانتین از توسعه صادرات انرژی، تنها تبدیل شدن به یک تولیدکننده بزرگ نیست. انرژی قرار است به یکی از منابع اصلی ارزآوری کشور تبدیل شود؛ موضوعی بسیار مهم برای اقتصادی که در سال‌های گذشته با بحران ارزی، تورم بالا و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی مواجه بوده است.

برآوردهای YPF نشان می‌دهد صادرات انرژی آرژانتین می‌تواند در سال ۲۰۳۱ به حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال برسد. تحقق چنین هدفی مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده در تولید نفت و گاز، خطوط لوله، پایانه‌های صادراتی و پروژه‌های LNG است. شرکت YPF همچنین از برنامه سرمایه‌گذاری حدود ۱۳۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۱ در توسعه منابع واکا موئرتا و زیرساخت‌های مرتبط سخن گفته است.

بیشتر بخوانید:

LNG و آمار‌هایی که فاش شد!

توقف LNG جهان پشت چراغ قرمز هرمز!

در چنین سناریویی، صادرات انرژی می‌تواند به تقویت ذخایر ارزی، کاهش فشار بر تراز پرداخت‌ها، ایجاد اشتغال صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. آرژانتین همچنین امیدوار است با افزایش صادرات انرژی، جایگاه خود را در اقتصاد آمریکای لاتین تقویت کرده و به تأمین‌کننده مهم انرژی برای بازارهای جهانی تبدیل شود.

اما این مسیر بدون ریسک نیست. توسعه LNG به سرمایه‌گذاری عظیم، ثبات مقررات، دسترسی به فناوری، قراردادهای بلندمدت فروش و تأمین مالی قابل اتکا نیاز دارد. همچنین اگر قیمت جهانی گاز کاهش یابد یا پروژه‌های رقیب زودتر وارد بازار شوند، بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ممکن است تحت فشار قرار گیرد.

رقابت جهانی LNG؛ بازار در حال تغییر

آرژانتین در شرایطی به دنبال ورود جدی به بازار LNG است که رقابت جهانی برای افزایش ظرفیت صادراتی شدت گرفته است. ایالات متحده و قطر دو بازیگر اصلی موج جدید توسعه ظرفیت مایع‌سازی هستند. آمریکا با اتکا به منابع عظیم گاز، زیرساخت‌های صادراتی و دسترسی به بازارهای جهانی، در حال توسعه پروژه‌های متعدد LNG است. قطر نیز با توسعه میدان شمالی، به دنبال افزایش قابل‌توجه ظرفیت صادرات خود و تثبیت جایگاهش در بازار جهانی است.

کانادا نیز با توسعه پروژه‌های LNG در سواحل غربی، در تلاش است به صادرکننده بزرگ‌تری تبدیل شود و دسترسی مستقیم‌تری به بازارهای آسیایی داشته باشد. در آفریقا، موزامبیک با وجود تأخیرهای ناشی از مسائل امنیتی، همچنان یکی از پروژه‌های مهم آینده LNG محسوب می‌شود. نیجریه نیز به دنبال افزایش ظرفیت تولید و صادرات خود است.

بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، بیش از ۳۳۰ میلیارد مترمکعب در سال ظرفیت جدید صادرات LNG قرار است بین ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ از پروژه‌هایی که پیش‌تر وارد مرحله سرمایه‌گذاری نهایی و ساخت شده‌اند، به بازار اضافه شود. این موج توسعه، یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های ظرفیت صادرات LNG در تاریخ بازار جهانی محسوب می‌شود.





آینده LNG؛ فرصت بزرگ یا رقابت بر سر بازار اشباع؟

بازار LNG در سال‌های آینده با دو نیروی متضاد روبه‌رو خواهد بود. از یک طرف، افزایش تقاضا در آسیا، نیاز به امنیت انرژی، محدودیت‌های تولید داخلی برخی کشورها و نقش گاز در پشتیبانی از شبکه برق، می‌تواند زمینه رشد تجارت LNG را فراهم کند. از طرف دیگر، ورود حجم بزرگی از ظرفیت جدید به بازار، احتمال افزایش رقابت و فشار بر قیمت‌ها را بالا می‌برد. در این شرایط، پروژه‌هایی مانند Argentina LNG باید علاوه بر مزیت منابع، از نظر هزینه تولید، حمل‌ونقل، زمان‌بندی اجرا و قابلیت اطمینان صادراتی نیز رقابتی باشند. ورود دیرهنگام به بازار می‌تواند به معنای مواجهه با عرضه بیشتر و خریدارانی باشد که گزینه‌های متنوع‌تری در اختیار دارند.

با این حال، آرژانتین یک مزیت مهم دارد: ذخایر عظیم گاز شیل و امکان توسعه تدریجی تولید. اگر این کشور بتواند زیرساخت‌ها را به‌موقع تکمیل کند، سرمایه خارجی را جذب کند و چارچوب اقتصادی و مقرراتی باثباتی ایجاد کند، LNG می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد صادراتی آن تبدیل شود.

پروژه ۵۱ میلیارد دلاری در نهایت فقط یک سرمایه‌گذاری انرژی نیست؛ آزمونی برای توان آرژانتین در تبدیل منابع طبیعی به قدرت اقتصادی است. کشوری که سال‌ها برای تأمین انرژی و ارز با محدودیت مواجه بود، اکنون می‌خواهد در بازاری رقابت کند که آمریکا، قطر، استرالیا و بازیگران جدید آن در حال بازتعریف قواعد عرضه هستند. موفقیت این برنامه می‌تواند آرژانتین را به یکی از تأمین‌کنندگان مهم LNG در دهه آینده تبدیل کند؛ اما تحقق این رؤیا به سرمایه، زیرساخت، زمان و توان رقابت در بازاری وابسته است که هر روز بازیگران بیشتری به آن وارد می‌شوند.