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مشاور امنیت ملی عراق به تهران سفر کرده
شبکهٔ المیادین خبر داد که العبودی امروز وارد تهران شده تا با مسئولان جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.
به گزارش تابناک، شبکهٔ المیادین خبر داد که العبودی امروز وارد تهران شده تا با مسئولان جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.
براساس این گزارش، العبودی بهدستور الزیدی، نخستوزیر عراق، به تهران آمده است.
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