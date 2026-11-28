به گزارش تابناک، شبکهٔ المیادین خبر داد که العبودی امروز وارد تهران شده تا با مسئولان جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.

براساس این گزارش، العبودی به‌دستور الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به تهران آمده است.