ارتش اسرائیل به دلیل نگرانی از حمله غافلگیرانه ایران به اسرائیل یا منافع آمریکا، به حالت آماده‌باش بالا قرار دارد.

به گزارش تابناک، روزنامه جروزالم پست گزارش می‌دهد که ارتش اسرائیل همچنان در وضعیت آماده‌باش بالا قرار دارد و به دلیل نگرانی از احتمال حمله غافلگیرانه ایران به اسرائیل یا منافع آمریکا، هماهنگی نزدیکی با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) دارد.