1347بازدید
واکنشضرغامی به ماجرای لغو کنسرت علیرضا قربانی
ضرغامی در واکنش به لغو کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز، با مقایسه موسیقی این خواننده با آثار ساسی مانکن، به اظهارات امام جمعه منطقه درباره موسیقی کنایه زد.
به گزارش تابناک، سیدعزتالله ضرغامی ـ عضو شورای عالی فضای مجازی و رییس اسبق صدا و سیما در واکنش به برگزار نشدن کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز خراسان رضوی در ایکس نوشت: «به عنوان کارشناس نظرات موسیقی و غنا از دیدگاه رهبر شهید میگویم؛ ترانههای علیرضا قربانی مصداق موسیقی حلال و بلکه معنوی و الهی از دیدگاه آن بزرگوار است. احتمالا آن امام جمعه محترم با ابتذال ساسی مانکن اشتباه گرفته است.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.