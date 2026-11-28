ضرغامی در واکنش به لغو کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز، با مقایسه موسیقی این خواننده با آثار ساسی مانکن، به اظهارات امام جمعه منطقه درباره موسیقی کنایه زد.

به گزارش تابناک، سیدعزت‌الله ضرغامی ـ عضو شورای عالی فضای مجازی و رییس اسبق صدا و سیما در واکنش به برگزار نشدن کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز خراسان رضوی در ایکس نوشت: «به عنوان کارشناس نظرات موسیقی و غنا از دیدگاه رهبر شهید می‌گویم؛ ترانه‌های علیرضا قربانی مصداق موسیقی حلال و بلکه معنوی و الهی از دیدگاه آن بزرگوار است. احتمالا آن امام جمعه محترم با ابتذال ساسی مانکن اشتباه گرفته است.»