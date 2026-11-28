در حالی که بر اساس برنامه پیشنهادی تأمین برق و گاز صنایع در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۵، مقرر شده بود محدودیت‌های انرژی از ابتدای آذرماه و بر اساس زمان‌بندی مشخص و هماهنگ اعمال شود، محدودیت‌های تأمین گاز از ۲۰ آبان‌ماه با بیش از ۳۵ درصد و محدودیت برق از ۲۷ آبان‌ماه با بیش از ۵۰ درصد، زودتر از موعد مقرر آغاز شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تداوم تولید در صنعت فولاد کشور را افزایش داده است.

به گزارش تابناک به نقل از اعمال این محدودیت‌ها در شرایطی صورت گرفته است که واحدهای فولادی کشور از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا اوایل آبان‌ماه نیز با محدودیت‌های گسترده برق مواجه بوده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید این صنعت در ماه‌های گذشته تحت تأثیر ناترازی انرژی قرار داشته است.

انتظار می‌رفت با آغاز نیمه دوم سال و کاهش محدودیت‌های فصلی، فرصت مناسبی برای افزایش ظرفیت تولید و جبران بخشی از تولید ازدست‌رفته فراهم شود؛ با این حال، اعمال هم‌زمان محدودیت‌های برق و گاز، بار دیگر استمرار فعالیت واحدهای فولادی را با دشواری مواجه کرده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این صنعت، نبود برنامه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی در زمینه تأمین انرژی است. به‌گونه‌ای که شرکت‌های فولادی از میزان، نحوه و مدت‌زمان محدودیت‌های اعمال‌شده در روزهای آینده اطلاع دقیقی ندارند. این شرایط، برنامه‌ریزی تولید، مدیریت ظرفیت خطوط و انجام تعهدات داخلی و صادراتی را با اختلال مواجه می‌کند.

از سوی دیگر، برخی از واحدهای بزرگ فولادی کشور در پی خسارات ناشی از حملات دشمن، بخش قابل‌توجهی از ماه‌های گذشته را به بازسازی و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید اختصاص داده‌اند و پس از تحمل هزینه‌های سنگین و صرف زمان قابل‌توجه، در مسیر بازگشت به ظرفیت عادی تولید قرار گرفته‌اند. اعمال مجدد محدودیت‌های شدید انرژی در چنین شرایطی، امکان جبران بخشی از تولید ازدست‌رفته را نیز با محدودیت مواجه می‌کند.

در همین راستا، ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل و در چارچوب برنامه‌ای مشخص، نسبت به تعیین و ابلاغ زمان‌بندی تأمین برق و گاز صنایع اقدام کنند تا بنگاه‌های تولیدی امکان برنامه‌ریزی متناسب با شرایط انرژی را داشته باشند.

همچنین، در تعیین سهمیه‌های انرژی، لازم است شرایط ویژه واحدهای آسیب‌دیده، میزان خسارات وارده و ضرورت بازگشت آن‌ها به ظرفیت تولید پیشین مورد توجه قرار گیرد.

تداوم وضعیت موجود می‌تواند علاوه بر کاهش تولید فولاد کشور، پیامدهای گسترده‌ای در زنجیره تأمین صنایع، ایفای تعهدات صادراتی، حفظ اشتغال و درآمدهای ارزی کشور به همراه داشته باشد؛ از این رو، بازنگری در نحوه اعمال محدودیت‌ها و اتخاذ رویکردی هماهنگ، شفاف و قابل پیش‌بینی در تأمین انرژی صنایع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.