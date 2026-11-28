گروه استان‌ها - جانشین فرمانده سپاه ناحیه میناب از برگزاری مسابقات اسب‌دوانی پاییزه جنوب کشور با حضور ۲۷ چابک‌سوار از استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر در دهکده ورزشی بسیج میناب خبرداد و گفت: نفرات برتر این رقابت‌ها در سه رده کلات صفر امتیاز، امتیازدار و قهرمانان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، سرهنگ پاسدار «محمد ترابی» جانشین فرمانده سپاه ناحیه میناب با اعلام نتایج این رقابت‌ها اظهار کرد: در رده کلات صفر امتیاز، مصطفی کریمی با اسب پرواز از میناب مقام نخست را کسب کرد و محمد زارعی با اسب کیسان از میناب و موسی ذاکری با اسب پادشاه از بندرعباس به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی افزود: در رده امتیازدار، علیرضا رضازاده با اسب الماس از بندرکنگ به مقام نخست رسید، موسی ذاکری با اسب بیوتی از میناب دوم شد و شروین شهریاری با اسب امپراطور مقام سوم را به دست آورد.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه میناب ادامه داد: در رده قهرمانان نیز احمد شهسواری با اسب شاه پسر ، مبین سقانژاد با اسب سالار هادی و حسین ذاکری با اسب نگین که هر سه از میناب بودند، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

ترابی با اشاره به حضور ورزشکاران استان‌های جنوبی کشور در این رقابت‌ها گفت: مسابقات اسب‌دوانی پاییزه جنوب کشور به همت بسیج ورزشکاران شهرستان میناب و با شرکت ۲۷ چابک‌سوار از استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر برگزار شد.

این مسابقات در سه رده کلات صفر امتیاز، امتیازدار و کلات قهرمانان و به میزبانی دهکده ورزشی بسیج شهرستان میناب برگزار شد.