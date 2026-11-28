برخورد سمند با تیر برق در جاده سیریک-جاسک/ دو نفر جان باختند
گروه استانها - فرمانده پلیس راه هرمزگان از جانباختن دو سرنشین یک دستگاه سمند بر اثر برخورد با تیر برق و آتشسوزی خودرو در جاده سیریک–جاسک خبر داد و علت حادثه را سرعت بالا و ناتوانی راننده در کنترل خودرو اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، سرهنگ «محمد حقپرست» فرمانده پلیس راه هرمزگان از جانباختن دو سرنشین یک دستگاه خودروی سمند بر اثر برخورد با تیر برق و آتشسوزی خودرو در جاده سیریک-جاسک خبرداد.
وی اضافه کرد: این حادثه ساعت ۱۹: ۳۰ شامگاه گذشته، در نزدیکی روستای گبرانی رخ داد و یک دستگاه خودروی سمند پس از برخورد با تیر برق دچار آتشسوزی شد.
فرمانده پلیس راه هرمزگان افزود: در پی این حادثه، دو سرنشین خودرو در دم جان خود را از دست دادند.
سرهنگ حقپرست علت وقوع این حادثه را سرعت بالای خودرو و ناتوانی راننده در کنترل آن اعلام کرد.
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