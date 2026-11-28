گروه استان‌ها - فرمانده پلیس راه هرمزگان از جان‌باختن دو سرنشین یک دستگاه سمند بر اثر برخورد با تیر برق و آتش‌سوزی خودرو در جاده سیریک–جاسک خبر داد و علت حادثه را سرعت بالا و ناتوانی راننده در کنترل خودرو اعلام کرد.