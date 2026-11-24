گروه استان‌ها - در نشست کمیسیون سوخت استان هرمزگان، تصمیماتی برای تسهیل دسترسی شهروندان به بنزین، کاهش محدودیت‌های سوخت‌گیری در جاسک و تداوم سوخت‌رسانی به قایق‌ها و شناورهای فاقد کارت سوخت اتخاذ شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان و سخنگوی کمیسیون سوخت استان، با تشریح مصوبات نشست این کمیسیون اظهار کرد: با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت و رفع محدودیت استفاده از کارت‌های سوخت غیربومی در شهرستان جاسک، خروج یکی از جایگاه‌های عرضه بنزین این شهرستان از طرح کدینگ در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته نفیسی، با اجرای این تصمیم، دارندگان کارت سوخت متعلق به سایر شهرستان‌ها نیز امکان سوخت‌گیری در جایگاه موردنظر را خواهند داشت و محل این جایگاه به‌زودی اعلام می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که در سایر شهرستان‌های هرمزگان محدودیتی از بابت طرح کدینگ وجود ندارد.

ادامه سوخت‌رسانی به قایق‌ها با روال گذشته

یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، وضعیت سوخت‌رسانی به قایق‌ها و شناورهایی بود که تاکنون خارج از چرخه کارت سوخت فعالیت داشته‌اند.

بر اساس تصمیم کمیسیون سوخت استان، مقرر شد تا زمان تکمیل فرآیندهای اداری و ساماندهی وضعیت کارت سوخت این گروه، سوخت‌رسانی به قایق‌ها و شناورهای مذکور مطابق روال گذشته ادامه یابد تا فعالیت قایق‌داران و خدمات مرتبط با آن‌ها با اختلال مواجه نشود.

بررسی نیاز سوختی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان

نفیسی همچنین از بررسی وضعیت سوختی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمات‌رسان خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت استمرار فعالیت این دستگاه‌ها، پنج گروه از مجموعه‌های دارای اولویت برای پیگیری و ثبت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته‌اند.

این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که افزایش ۲۰ لیتری سهمیه بنزین هرمزگان با استقبال قابل‌توجهی از سوی کاربران فضای مجازی همراه نبوده و انتقادهایی درباره تناسب این افزایش با نیازهای واقعی استان، گستردگی جغرافیایی، شرایط حمل‌ونقل و وابستگی معیشت بخشی از مردم به فعالیت‌های دریایی مطرح شده است.

اکنون باید دید مصوبات جدید کمیسیون سوخت تا چه اندازه می‌تواند از محدودیت‌های موجود بکاهد و پاسخ‌گوی مطالبات شهروندان، قایق‌داران و فعالان اقتصادی هرمزگان باشد؛ استانی که مسئله سوخت در آن صرفاً یک موضوع مصرفی نیست، بلکه با معیشت، حمل‌ونقل، تجارت و زندگی روزمره بخش بزرگی از مردم گره خورده است.

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