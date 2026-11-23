گروه استان‌ها - محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، صنعت برق را به اعمال محدودیت در تأمین انرژی وادار کرده است؛ مشترکان هرمزگانی باید منتظر دریافت اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت برق خود باشند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، هم‌زمان با تشدید محدودیت‌ها در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، اعمال محدودیت‌های برق از ابتدای آذرماه در کشور آغاز شده و مشترکان مشمول این محدودیت‌ها در هرمزگان نیز از طریق سامانه‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی معرفی‌شده در جریان وضعیت تأمین برق قرار خواهند گرفت.

با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت مدیریت شرایط تأمین انرژی، صنعت برق ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها در تأمین برق شده است.

محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده صرفاً به دلیل محدودیت تأمین سوخت نیروگاهی و با هدف مدیریت منابع موجود و حفظ پایداری شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

چگونه از محدودیت برق مطلع شویم؟

اطلاع‌رسانی به مشترکان مشمول، پیش از اعمال محدودیت‌ها، از طریق بازوی اطلاع‌رسانی «برق من» و همچنین ارسال اعلان (نوتیفیکیشن) در پیام‌رسان «بله» انجام خواهد شد.

ضمن عذرخواهی از مشترکان بابت محدودیت‌های پیش‌رو، از شهروندان درخواست شده است با مدیریت مصرف برق و گاز، از مصارف غیرضروری پرهیز کرده و صنعت برق کشور را در عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی و حفظ پایداری شبکه یاری کنند.

اکنون با آغاز آذرماه، مدیریت مصرف انرژی و توجه مشترکان به اطلاعیه‌های رسمی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از گسترده‌تر شدن محدودیت‌ها نقش مؤثری داشته باشد.