گروه استان‌ها - موج مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل در هرمزگان همچنان ادامه دارد؛ با ثبت ۱۲ مورد جدید، شمار مسمومان استان به ۹۰ نفر افزایش یافته و تاکنون ۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

شمار مسمومان الکلی در هرمزگان به ۹۰ نفر رسید؛ ۶ قربانی و نگرانی از آسیب‌های کلیوی و نابینایی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، آمار مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل در هرمزگان با ثبت ۱۲ مورد جدید، به ۹۰ نفر رسید؛ حادثه‌ای که علاوه بر افزایش شمار بستری‌شدگان، تاکنون جان ۶ نفر را گرفته و در برخی بیماران عوارض جدی از جمله آسیب کلیوی و اختلالات بینایی برجای گذاشته است.

بر اساس اعلام مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از موارد جدید شناسایی‌شده، هفت نفر در بندرعباس، چهار نفر در میناب و یک نفر در رودان بستری شده‌اند و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند. از میان این افراد نیز یک بیمار پس از دریافت خدمات پزشکی ترخیص شده است.

۷۲ بیمار در بندرعباس بستری هستند

آخرین وضعیت بیماران نشان می‌دهد ۷۲ نفر در بندرعباس و ۶ نفر در میناب همچنان بستری و تحت مراقبت‌های درمانی هستند. در قشم نیز یک بیمار بستری است و یک نفر در رودان تحت نظر قرار دارد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، تاکنون ۶ نفر بر اثر این مسمومیت‌ها جان باخته‌اند که پنج مورد در بندرعباس و یک مورد در شهرستان قشم ثبت شده است. همچنین مورد فوتی جدیدی گزارش نشده است.

مسمومیت با عوارضی فراتر از یک مسمومیت ساده

نگرانی‌ها درباره این حادثه تنها به شمار بستری‌شدگان و جان‌باختگان محدود نمی‌شود؛ چراکه در تعدادی از بیماران، آسیب‌های کلیوی و اختلالات بینایی از جمله تاری دید گزارش شده و برخی از مسمومان برای دریافت خدمات تخصصی به دیالیز نیاز پیدا کرده‌اند.

افزایش شمار مبتلایان و بروز عوارض جدی درمانی، بار دیگر ضرورت توجه به خطرات مصرف الکل‌های غیراستاندارد و مسموم‌کننده را برجسته کرده است.

توصیه مهم: در صورت احتمال مصرف الکل مشکوک، حتی در صورت نداشتن علائم اولیه، باید فوراً به اورژانس مراجعه کرد؛ زیرا برخی عوارض مسمومیت ممکن است با تأخیر ظاهر شوند و تأخیر در درمان خطرناک باشد.