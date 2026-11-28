گروه استان‌ها - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در استان نسبت به گسترش این بیماری در هفته‌های آینده هشدارداد و از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی و اصول پیشگیری در کنترل زنجیره انتقال بیماری مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «یحیی میرزاده» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: با توجه به روند افزایشی ابتلا، پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌های آینده موارد بیشتری از این بیماری در هرمزگان ثبت شود.

وی با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در کشور و استان هرمزگان اظهار کرد: در ادامه روند افزایشی موارد ابتلا که پیش‌تر نیز گزارش شده بود، طی روزهای اخیر شاهد افزایش موارد مثبت این بیماری در استان هستیم.

افزایش موج بیماری آنفلوانزا در هفته‌های آینده

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با بیان اینکه نظام مراقبت و پایش بیماری‌های تنفسی به‌صورت مستمر در استان فعال است، افزود: بر اساس الگوی معمول سالیانه، موج بیماری آنفلوانزا از آبان و آذرماه آغاز می‌شود و با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده شمار مبتلایان افزایش یابد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در کنترل بیماری، از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و برای جلوگیری از گسترش زنجیره انتقال آنفلوانزا، اصول پیشگیری را رعایت کنند.

میرزاده شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و فضاهای سربسته به‌ویژه برای افراد دارای علائم تنفسی، رعایت آداب تنفسی هنگام سرفه و عطسه و استفاده از دستمال کاغذی یا قسمت داخلی آرنج را از مهم‌ترین توصیه‌های پیشگیرانه برشمرد.

وی همچنین بر ضرورت تأمین تهویه مناسب در فضاهای بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به‌ویژه در محیط‌های پرتردد و تجمعات تأکید کرد.

جلوگیری از ورود افراد دارای علائم به مدارس

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با اشاره به اهمیت جلوگیری از انتقال بیماری در محیط‌های آموزشی و کاری افزود: مدیران مدارس و کارکنان دارای علائم بیماری باید در زمینه جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران همکاری کنند و افراد بیمار تا زمان بهبودی کامل از حضور در محیط‌های مشترک خودداری کنند.

وی، تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های هدف و افراد در معرض خطر را نیز مطابق توصیه‌های نظام سلامت ضروری دانست.

وی با تأکید بر ضرورت مراقبت بیشتر از گروه‌های آسیب‌پذیر تصریح کرد: سالمندان، زنان باردار، کودکان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مبتلایان به ضعف سیستم ایمنی، بیش از سایر افراد در معرض عوارض بیماری قرار دارند و لازم است در این ایام توجه ویژه‌ای به رعایت توصیه‌های پیشگیرانه داشته باشند.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایشی موارد ابتلا به آنفلوانزا، همکاری و مسئولیت‌پذیری شهروندان در رعایت توصیه‌های بهداشتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل بیماری، قطع زنجیره انتقال و جلوگیری از گسترش آن در سطح استان دارد.