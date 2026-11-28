گروه استان‌ها - اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با صدور هشدار سطح نارنجی از ورود یک سامانه بارشی قوی به استان از سه‌شنبه ۱۰ آذرماه خبر داد؛ سامانه‌ای که احتمال بارش شدید، سیلاب و آب‌گرفتگی معابر را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، بر اساس هشدار صادرشده در روز شنبه هفتم آذرماه، فعالیت این سامانه تا پنجشنبه ۱۲ آذرماه ادامه خواهد داشت و بارش باران، رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ از مهم‌ترین پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده است.

گستره فعالیت سامانه بارشی

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، مناطق یاسوج، دنا (سی‌سخت) ، مارگون، کهگیلویه، چرام، لنده، گچساران، امامزاده جعفر، بهمئی و لیشتر تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

شدت بارش‌ها می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها، طغیان مسیل‌ها و کاهش دید افقی شود. همچنین احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات، لغزندگی جاده‌های کوهستانی و خسارت به نهال‌ها و درختان وجود دارد.

هشدار درباره سیلاب و مخاطرات جاده‌ای

هواشناسی استان از شهروندان خواسته است از سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های کوهنوردی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و هنگام رانندگی در مسیرهای کوهستانی و مناطق مستعد سیلاب احتیاط بیشتری داشته باشند.

پرهیز از تردد در مسیرهای سیلابی، پناه گرفتن در مکان‌های ایمن هنگام رعدوبرق و تگرگ، تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی و استحکام‌بخشی سازه‌های سبک و موقت از دیگر توصیه‌های اعلام‌شده است.

آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی

در این اطلاعیه همچنین از دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، شهرداری‌ها و راهداری خواسته شده است با آمادگی کامل، اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات لازم برای مقابله با پیامدهای این سامانه بارشی را در دستور کار قرار دهند.